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ABD Başkanı Trump, İran'ın Kazma Dağı bölgesini çok yakında, çok güçlü biçimde vuracaklarını söyledi

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ABD Başkanı Trump, İran'ın Kazma Dağı bölgesine çok yakında güçlü bir saldırı yapacaklarını açıkladı. Ayrıca Hizbullah ile görüşmeye açık olduğunu belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı üzerinden yaşanan son çatışmaların ardından yeni saldırılarını İran'ın "Kazma Dağı bölgesine çok yakında, çok güçlü biçimde" yapacaklarını belirtti.

Trump, Washington'da Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn ile görüşmesinde, basın mensuplarının Orta Doğu'daki gelişmelerle ilgili sorularını yanıtladı.

Tahran yönetimine karşı saldırılarının tamamlanmadığını aktaran Trump, "(İran'ın) Kazma Dağı bölgesini çok yakında, çok güçlü biçimde vuracağız." dedi.

Donald Trump, "İran'la işimiz henüz bitmedi, şu anda ayrılmıyoruz." diyerek, İran'ın "nükleer operasyonlar için aklından geçirdiği her yere saldıracaklarını" bildirdi.

İran'la yakında yeni bir görüşme olup olmayacağı sorusuna Trump, "İran, çaresizce görüşmek istiyor ama anlamlı bir şekilde görüşmeye hazır olana kadar bizim görüşmeye hiç niyetimiz yok." yanıtını verdi.

Trump, İran'ın "hiç kimsenin düşünmediği seviyelerde, ciddi şekilde" gücünü kırdıklarını, İran'a verdikleri zararı "İranlılardan başka hiç kimsenin bilmediğini" dile getirdi.

"Lübnan Cumhurbaşkanı isterse Hizbullah ile konuşabilirim"

ABD Başkanı Trump, "Lübnan ile ilişkimiz çok iyi. Lübnan'a hak ettiği saygıyla muamele edeceğiz." ifadesini kullandı.

Hizbullah ile bir görüşme yapıp yapmayacağı sorusu üzerine Trump, Cumhurbaşkanı Avn'ın böyle bir şey istemesi durumunda bunu yapabileceğini açıkladı.

Trump, "Herkesle görüşüyorum. Birçok insanın görüşmemem gerektiğini düşündüğü insanlarla da görüşüyorum ve işler yolunda gidiyor. Şunu söyleyebilirim; eğer Başkan (Lübnan Cumhurbaşkanı Avn) Hizbullah ile görüşmemi isterse, 'biliyorsunuz ki uzun zamandır Hizbullah ile birlikte yaşıyor', görüşürüm." diye konuştu.

Lübnan-İsrail ilişkilerine de değinen Trump, "İsraillilerin Lübnan'la imzaladıkları harika bir anlaşmaydı ve yeniden konuşlandırılıyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

Donald Trump, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile de çok iyi anlaştıklarını, Şara'nın Hizbullah konusunda bir şeyler yapmak için devreye girmek istediğini belirterek, "Uzun süredir Hizbullah ile savaşıyor. Bence bu çok etkili olur." sözlerini sarf etti.

Kaynak: AA / Mücahit Oktay
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