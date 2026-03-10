Haberler

ABD Başkanı Trump: İran, Hürmüz Boğazı'na Mayın Döşemişse Bunların Derhal Kaldırılmasını İstiyoruz

Güncelleme:
ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın Hürmüz Boğazı'na mayın döşemesi durumunda askeri sonuçların çok ciddi olacağına dair uyarılarda bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı ile ilgili bir açıklama yaptı.

ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı ile ilgili bir açıklama yaptı. Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"İran, Hürmüz Boğazı'na mayın döşemişse ve bu konuda herhangi bir rapor almamışsak, bunların derhal kaldırılmasını istiyoruz. Herhangi bir nedenle mayın döşenmişse ve bunlar derhal kaldırılmazsa, İran'ın askeri açıdan karşılaşacağı sonuçlar daha önce hiç görülmemiş seviyede olacaktır. Öte yandan, döşenmiş olabilecek mayınları kaldırırlarsa, bu, doğru yönde atılmış dev bir adım olacaktır."

Kaynak: ANKA
Trump: İran Hürmüz'e mayın yerleştirdiyse sonuçlar hiç görülmemiş seviyede olacak

"Bunu yaptıysanız sonuçları daha önce görülmemiş seviyede olur"
