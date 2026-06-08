Trump'tan İran'a Çağrı: Masaya Geri Dönün ve Bir Anlaşma Yapın

(WASHINGTON) - Abd Başkanı Donald Trump, İran'ın İsrail'e yönelik füze saldırısının müzakerelere yardımcı olmayacağını belirterek, Tahran'a anlaşma masasına dönme çağrısı yaptı. Trump, "Füzelerinizi fırlattınız, yeter" dedi.

Fox News muhabirinin aktardığına göre Trump, İsrail'de sirenlerin çalmasının ardından yaptığı değerlendirmede, İran'ın füze saldırısına tepki gösterdi. Trump, "İran'a önerim şu: Füzelerinizi fırlattınız, yeter. Masaya geri dönün ve bir anlaşma yapın" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Trump, İsrail'in bugün Beyrut'a düzenlediği saldırıya ilişkin de "Bundan memnun değilim" şeklinde konuştu.

Kaynak: ANKA