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Trump göreve başlamadan Biden'a talimatı iletti: Hizbullah'la ateşkeste ilerleme sağlanmalı

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ABD başkanı seçilen Donald Trump'ın, Joe Biden yönetimine, İsrail ile Hizbullah arasında ateşkes sağlanması çabalarında ilerleme kaydedilmesi gerektiği mesajını ilettiği belirtildi.

ABD'nin yeni başkanı Donald Trump'ın, Joe Biden yönetimine, İsrail ile Hizbullah arasında ateşkes sağlanması çabalarında ilerleme kaydedilmesi gerektiği mesajını ilettiği öne sürüldü.

TRUMP'TAN BIDEN'A "HİZBULLAH'LA ATEŞKES SAĞLANSIN" MESAJI

Yedioth Ahronot gazetesinin ismini açıklamayan ABD'li yetkililere dayandırdığı haberinde, ABD başkanı seçilen Trump'ın Biden yönetimine İsrail ile Hizbullah arasında ateşkese varılmasına ilişkin mesaj yolladığı belirtildi. Gazeteye konuşan ABD'li yetkililer, ABD Başkanı Joe Biden'ın Kıdemli Danışmanı Amos Hochstein'ın iki tarafın da anlaşmaya varabileceğinden, bir yılı aşkın süredir devam eden çatışmalara ve İsrail'in Lübnan'ın güneyine düzenlediği saldırılara son vereceğinden emin olduğunu söyledi.

Yedioth Ahronot gazetesi ismini paylaşmadığı İsrail'deki siyasi yetkililere dayandırdığı haberinde ise "(Lübnan ile) ateşkes olasılığının da tartışıldığını" öne sürdü.

BIDEN, İSRAİL CUMHURBAŞKANI İLE GÖRÜŞECEK

Öte yandan, İsrail Cumhurbaşkanlığı ofisinden yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un, İsrail'in Gazze ve Lübnan'da devam eden saldırılarını görüşmek üzere ABD Başkanı Biden ile salı günü Beyaz Saray'da bir araya geleceği belirtildi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, kabine toplantısı sonrası yayımladığı görüntülü mesajda, ABD Başkanı seçilen Donald Trump ile son birkaç günde önemli 3 görüşme gerçekleştirdiğini belirtmişti.

Trump göreve başlamadan Biden'a talimatı iletti: Hizbullah'la ateşkeste ilerleme sağlanmalı
Kaynak: AA / Burak Dağ - Güncel
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