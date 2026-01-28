Haberler

ABD Başkanı Trump: "Suriye ile muazzam bir sorunu çözdük"

Güncelleme:
ABD Başkanı Donald Trump, Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile Suriye'de önemli bir sorunu çözdüklerini ve birçok hayat kurtarıldığını savundu. Ancak Trump, detay vermedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile Suriye konusunda "muazzam bir sorunu" çözdüklerini savundu.

Trump, Fox News'e verdiği röportajda, Suriye'ye ilişkin konuştu.

"Bugün, Suriye ile muazzam bir sorunu çözdük, birçok hayat kurtarıldı." ifadesini kullanan Trump, Rubio'nun harika iş çıkardığını savundu.

Ancak Trump, Suriye ile çözüldüğünü belirttiği konuya ilişkin ayrıntı paylaşmadı.

Başkan Trump, dün, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile "çok iyi" bir görüşme yaptığını açıklamış, "Suriye ve bu bölgeyle ilgili politikalar çok iyi gidiyor." ifadesini kullanmıştı.

Kaynak: AA / Dilara Karataş - Güncel
