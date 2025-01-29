Trump, ABD askerlerini Suriye'den çekecek. İsrail devlet televizyonu açıkladı
ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'deki askerleri geri çekme niyetini İsrail'e ilettiği iddia edildi. Bu durumun İsrail'de endişe yarattığı ve PKK/YPG üzerindeki etkisi olacağı belirtildi. İddiayı İsrail devlet televizyonu dile getirdi.
ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'deki ABD askerlerini çekme niyetinde olduğunu İsrail'e bildirdiği öne sürüldü.
İsrail devlet televizyonu KAN'da yer alan haberde, Beyaz Saray'dan adı açıklanmayan üst düzey yetkililerin Suriye'deki ABD askerlerinin durumuna ilişkin Tel Aviv'e mesaj ilettiği belirtildi. Haberde, Trump'ın Suriye'deki ABD askerlerini geri çekme niyetinde olduğu mesajının İsrail yönetimine bildirildiği ileri sürüldü.
RESMİ AÇIKLAMA YAPILMADIABD Başkanı'nın Suriye'deki askerlerini geri çekme ihtimalinin İsrail'de endişe ve kaygıya yol açtığı ifade edildi.
Haberde ayrıca ABD askerlerinin geri çekilmesinin Suriye'deki terör örgütü PKK/ Ypg'yi de etkileyeceği aktarıldı.
KAN'ın haberine ilişkin İsrail yönetiminden henüz bir açıklama yapılmadı.
Kaynak: AA / Mustafa Deveci - Güncel