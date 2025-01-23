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Trump, suikast girişiminde yardımına koşan koruma şefini ödüllendirdi

Trump, suikast girişiminde yardımına koşan koruma şefini ödüllendirdi
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ABD Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz yıl Pensilvanya'da düzenlenen miting sırasında suikast girişiminden kurtulmasında önemli rol oynayan Gizli Servis Koruma Ekibi Şefi Sean Curran'ı, ABD Gizli Servisi Direktörü olarak atadı. Trump yaptığı açıklamada Curran'ın cesaretini ve yeteneklerini övdü.

ABD Başkanı Donald Trump, ABD Gizli Servisi Koruma Ekibi Şefi Sean Curran'ı ABD Gizli Servisi Direktörü olarak atadığını duyurdu.

"CESARETİNİ KANITLADI"

Trump, Truth Social sosyal medya platformundan yeni atamaya ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, Curran'ı ABD Gizli Servisi Direktörü olarak atadığını belirten Trump, "(Curran), Pensilvanya'da beni bir suikastçının kurşunlarından kurtarmak için kendi hayatını riske attığında cesaretini kanıtladı." ifadelerini kullandı.

"ONA GÜVENİM TAM"

Trump, "Gizli Servisi her zamankinden daha güçlü hale getirme konusunda ona güvenim tam." değerlendirmesinde bulundu. Diğer bakanlık ve hükümet pozisyonlarının aksine, Gizli Servis Direktörü'nün Senatodan onay alması gerekmiyor.

NE OLMUŞTU?

Trump, 13 Temmuz 2024'te Pensilvanya'da Butler bölgesinde mitingde kürsüden destekçilerine hitap ettiği sırada silahlı saldırıya uğramış, mitinge katılan 1 kişi ölmüş, 2 kişi yaralanmış, ABD Gizli Servisi saldırganın etkisiz hale getirildiğini açıklamıştı.

FBI, saldırıyı suikast girişimi olarak tanımlamış, incelemelerin ardından teşebbüste bulunan ve olay mahallinde öldürülen kişinin 20 yaşındaki Thomas Matthew Crooks olduğunu duyurmuştu. Söz konusu girişimin ardından Gizli Servis, "başarısızlık ve zayıf iletişim" nedeniyle birçok eleştiriye maruz kalmıştı.

Kaynak: AA / Ayşe İrem Tiryaki - Güncel
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