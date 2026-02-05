Haberler

ABD Başkanı Trump, Sudan'daki savaşı sona erdirmek için çok çalıştıklarını söyledi

Güncelleme:
ABD Başkanı Donald Trump, Ulusal Dua Kahvaltısı'nda yaptığı konuşmada, Sudan'daki savaşı sona erdirmek için yoğun çaba sarf ettiklerini ve bunu başarmaya çok yakın olduklarını belirtti. Orta Doğu'da barış ortamının oluştuğunu savunan Trump, şimdiye kadar 8 savaşı sona erdirdiklerini dile getirdi.

ABD Başkanı Donald Trump, Sudan'daki savaşı sona erdirmek için çok çalıştıklarını belirterek, "Bunu başarmaya çok yaklaştık. Bu, (sonlandırdığımız) 9'uncu (savaş) olacak." dedi.

Trump, Washington'da düzenlenen geleneksel Ulusal Dua Kahvaltısı buluşmasında yaptığı konuşmada, uluslararası barış için savaşlara son vermeleri gerektiğini söyledi.

Bugüne kadar 8 savaşı sona erdirdiğini anlatan Trump, "Sudan konusunda, bu savaşı sona erdirmek için çok çalışıyorum. Bunu başarmaya çok yaklaştık. Bu, (sonlandırdığımız) 9'uncu (savaş) olacak. Bu savaşı sona erdirmek için çok çalışıyoruz." diye konuştu.

" Orta Doğu'ya barış geldi" söylemi

Trump, Orta Doğu'da uzun zaman sonra ilk kez barışın olduğunu savunarak, Gazze'de sağlanan ateşkese vurgu yaptı.

"Ekimde Gazze'deki savaşı sona erdirdim, binlerce insanın hayatını kurtardım, şimdi Orta Doğu'da barış var." diyen ABD Başkanı, Hamas'ın "silah bırakma" konusunda mutabık olduğunu ve silahlarını bırakacaklarına inandığını kaydetti.

Kaynak: AA / Hakan Çopur - Güncel
