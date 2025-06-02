Trump, Rusya ve Ukrayna'nın Müzakere Masasında Bir Araya Gelmesini İstiyor

Trump, Rusya ve Ukrayna'nın Müzakere Masasında Bir Araya Gelmesini İstiyor
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Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Başkan Trump'ın Rusya ve Ukrayna'nın müzakere masasında bir araya gelmesi gerektiğini vurguladı ve savaşın sona ermesi gerektiğini ifade etti.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Başkan Donald Trump'ın Rusya ve Ukrayna'nın aynı masaya oturmasını istediğini belirterek, savaşın artık sona ermesi gerektiğini vurguladı.

Beyaz Saray'ın bahçesinde, basın mensuplarının Rusya-Ukrayna arasındaki savaşa ilişkin sorularını yanıtlayan Leavitt, İstanbul'da gerçekleşen Rusya-Ukrayna görüşmelerine ilişkin, "Başkan, iki liderin ve iki tarafın da masaya oturmasını istiyor ve bugün Başkan Trump'ın ısrarı üzerine bunu yaptıklarını gördük. Ancak Başkan'ın bu görüşmeler ve orada yaşananlar hakkında ne düşündüğü konusunda, sözü kendisine bırakacağım." değerlendirmesini yaptı.

Leavitt, Ukrayna'nın Rusya'ya yönelik düzenlediği insansız hava aracı (İHA) saldırısına ilişkin reaksiyonlarının ne olduğunun sorulması üzerine, "Bu savaşın artık sona ermesi gerekiyor. Bu savaş iki taraf için de acımasız geçmiş ve çok fazla insan hayatını kaybetmiştir. Başkan bu savaşın müzakere masasında sona ermesini istemektedir." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA / Hakan Çopur - Güncel
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