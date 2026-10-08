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Trump, RS'te Rus yanlısı yönetime danışmanlık iddiası sonrası danışmanlarına mesafe koydu

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Trump, RS seçimlerinde Rus yanlısı yönetim lehine danışmanlık yaptıkları öne sürülen iki danışmanıyla arasına mesafe koydu. New York Times, Chris LaCivita ve James Blair'ın yüz binlerce dolar aldığını öne sürdü; Trump, çıkar çatışması halinde iş ilişkisini bitireceğini söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, Bosna Hersek'teki iki entiteden biri olan Sırp Cumhuriyeti'nde (RS) yapılan seçimlerde Rus yanlısı yönetim lehine danışmanlık yaptıkları öne sürülen iki danışmanıyla arasına mesafe koyan bir paylaşımda bulundu.

Trump, sosyal medya hesabından, danışmanları Chris LaCivita ve James Blair hakkında açıklamada bulundu.

"Chris LaCivita ve James Blair, dış danışmanlardır. Dış danışmanlık görevleri dışında benim için çalışmıyorlar" ifadesini kullanan Trump, kendilerinin birçok müşterisinin olabileceğini ve bu konudaki soruların muhataplarına sorulması gerektiğini vurguladı.

Donald Trump, Washington'daki diğer tüm danışmanlar gibi bu iki kişinin de başkalarıyla çalışma hakkı olduğunu vurgulayarak, "Başka kimler için çalıştıkları konusunda hiçbir fikrim yok, ancak bir düşününce onlara soracağım ve eğer bir çıkar çatışması varsa, onlarla olan iş ilişkisini derhal sonlandıracağım." değerlendirmesinde bulundu.

New York Times'ta yayımlanan bir haberde, LaCivita ve Blair'ın, RS'te haftasonu yapılan seçimlerde Rus yanlısı yönetim lehine danışmanlık vermek için yüz binlerce dolar aldığı öne sürülmüştü.

Kaynak: AA
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