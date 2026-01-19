Haberler

Özbekistan, Gazze Barış Kurulu'na davet edildi

Güncelleme:
ABD Başkanı Donald Trump, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'i Gazze Barış Kurulu'nun kurucu üyeliğine davet etti. Mirziyoyev, bu daveti kabul ederek ülkesinin Orta Doğu'daki barış çabalarına katkıda bulunmaya hazır olduğunu açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'i, Gazze Barış Kurulu'na kurucu üye olarak davet ettiği bildirildi.

Özbekistan Cumhurbaşkanı Basın Sözcüsü Şerzad Asadov, Cumhurbaşkanı Mirziyoyev'in, ülkesinin, Orta Doğu'da barışın güçlendirilmesi ve çatışmaların çözümü için oluşturulacak Gazze Barış Kurulu'nun kurucu üyelerinden biri olarak yer alması konusunda ABD Başkanı Trump'tan davet mektubu aldığını açıkladı.

Asadov, Mirziyoyev'in de Trump'a mektup göndererek, bu daveti kabul ettiğini ve Özbekistan'ın kurucu üye olarak Barış Kurulu'nda yer almaya hazır olduğunu bildirdiğini aktardı.

Şerzad Asadov, Mirziyoyev'in mektubunda, bu girişimi, Orta Doğu'da uzun yıllardan beri devam eden çatışmaların çözümü, bölgede barış ve istikrarın sağlanması yolunda önemli bir adım olarak kaydettiğini dile getirdi.

