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Trump'ın Netanyahu'dan Lübnan ve Suriye'de işgal ettikleri bölgelerden çekilmesini istediği iddiası

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ABD Başkanı Trump'ın, İsrail Başbakanı Netanyahu'dan Lübnan ve Suriye'nin güneyindeki işgal altındaki alanlardan çekilmesini talep ettiği, Netanyahu'nun bu talebi reddettiği iddia edildi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'dan "İsrail ordusunun Lübnan ve Suriye'nin güneyinde işgal ettiği alanlardan çekilmesini istediği" ancak "Netanyahu'nun söz konusu talebi reddettiği" öne sürüldü.

İsrail'in Maariv gazetesinin adı açıklanmayan 2 İsrailli kaynağa dayandırdığı haberinde, Trump'ın Netanyahu ile yakın zamanda gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde İsrail ordusunun Suriye ve Lübnan'ın güneyinden çekilmesini gündeme getirdiği aktarıldı.

Maariv'e konuşan İsrailli kaynaklar, Trump'ın kapsamlı bir ateşkes arayışı çerçevesinde İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyinde işgal ettiği bölgelerden ve Suriye'nin güneyindeki Cebel eş-Şeyh'ten (Hermon Dağı) çekilmesini istediğini savundu.

Kaynaklar, Trump'ın söz konusu talebinin Netanyahu tarafından reddedildiğini iddia etti.

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinde Hamamis Tepesi, Aziyye Tepesi, Uveyda Tepesi, Balat Dağı ve Lebbune Tepesi'ni işgal altında tutuyordu.

İsrail, 2 Mart'ta başlattığı yoğun hava saldırılarının ardından Lübnan'ın güneyinde birçok beldeyi de işgal etmişti.

İsrail ordusu, Esed rejiminin devrilmesinin ardından Suriye'nin güneyinde Cebel eş-Şeyh (Hermon Dağı) de dahil olmak üzere Golan Tepeleri'ne ek olarak 800 kilometrekarelik Suriye toprağını daha ele geçirmişti.

Kaynak: AA / Burak Dağ
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