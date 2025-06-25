Trump, NATO Zirvesi'nde İran'ın Nükleer Tesislerini Gündeme Getirdi

ABD Başkanı Donald Trump, NATO zirvesinde, İran'ın nükleer tesislerinin "tamamen yok edildiği" söylemini yineledi.

Trump, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında Hollanda Başbakanı Dick Schoof ile bir araya geldi.

Zirve kapsamında basına konuşan Trump, İran'ın nükleer tesislerinin "tamamen yok edildiği" söylemini yinelerken, CNN ve The New York Times'ın saldırılara ilişkin iddialarını yeniden dile getirdi.

Trump, gazetecilerin kendisinin NATO Antlaşması'nın ortak savunma taahhüdü içeren 5. maddesini destekleyip desteklemediği sorusuna, "Desteklemeseydim burada olmazdım." cevabını verdi.

CNN'in iddiasına göre, ABD'de hazırlanan bir istihbarat değerlendirmesinde, ABD'nin hafta sonu İran'ın üç nükleer tesisine düzenlediği hava saldırılarının, İran'ın nükleer programının temel yapısını yok etmediği, muhtemelen sadece aylarca geriye attığı belirtilmişti.