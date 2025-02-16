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Trump Napolyon'un sözünü paylaştı, ortalık fena karıştı

Trump Napolyon'un sözünü paylaştı, ortalık fena karıştı
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ABD Başkanı Trump yasaları ihlal ettiğine yönelik tepkilere Napolyon'a atfedilen "Ülkesini kurtaran kişi hiçbir yasağı çiğnemez" sözüyle yanıt verdi. Kendisinin "ABD'yi kurtardığı" imasında bulunan Trump'ın paylaşımına çok sayıda kişi destek mesajı bırakırken, liberal kesimler ise bu sözün "diktatöryal" anlam taşıdığı gerekçesiyle tepki gösterdi.

Amerikan yasalarını ihlal edip etmediğine ilişkin tartışmalara, Napolyon'a atfedilen "Ülkesini kurtaran kişi hiçbir yasağı çiğnemez" sözüyle yanıt veren ABD Başkanı Donald Trump, yasaları ihlal etmediğini savundu.

NAPOLYON'UN SÖZÜNÜ PAYLAŞTI

ABD Başkanı Trump, Truth Social adlı sosyal paylaşım platformunda yaptığı bir paylaşımla, yürütme erkinin sınırlarına ilişkin Amerikan kamuoyundaki güncel bir tartışmaya cevap verdi. Trump, ünlü Fransız komutan Napolyon Bonapart'a atfedilen "Ülkesini kurtaran kişi hiçbir yasağı çiğnemez" şeklindeki sözü hesabında paylaştı.

"AMERİKA'YI KURTARDIĞI" İMASINDA BULUNDU

1804'te kendisini imparator ilan etmeden önce çıkardığı "Napolyon Yasaları" ile ilişkilendirilen sözü kullanan Trump, kendisinin "Amerika'yı kurtardığını" ve bu süreçteki eylemlerinin "yasaları ihlal etmediğini" ima etti.

DESTEK VEREN KADAR TEPKİ GÖSTEREN DE VAR

Trump'ın X hesabından da paylaştığı sözün altına çok sayıda kişi destek mesajı bırakırken, aralarında bazı Demokrat Kongre üyelerinin de olduğu daha liberal kesimler ise bu sözün "diktatöryal" anlam taşıdığını savunarak Trump'a tepki gösterdi.

"TRUMP YÜRÜTME ERKİNİN SINIRLARINI ZORLUYOR"

Amerikan kamuoyunda son haftalarda Trump'ın yürütme erkinin yasal sınırlarını zorladığı ve özelikle Hükümet Verimliliği Departmanı (DOGE) sorumlusu Elon Musk'ın bazı adımlarının yasaları ihlal ettiği yönündeki tartışmalar gündemin ana başlıklarından biri olmuştu.

Kaynak: AA / Hakan Çopur - Güncel
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