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Trump'tan Mekke Anlaşması'na Övgü

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ABD Başkanı Trump, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan'ın Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nı imzalamasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, bunun Orta Doğu için cesur ve önemli bir ilk adım olduğunu söyledi.

Abd Başkanı Donald Trump, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan'ın Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nı imzalamış olmasından dolayı büyük bir memnuniyet duyduğunu belirtti.

Abd Başkanı Trump, sosyal medya hesabından, Mekke Ortak Savunma Anlaşması'na ilişkin paylaşımda bulundu.

Paylaşımında, "Suudi Arabistan, Türkiye ve Pakistan'ın Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nı imzalamış olmalarını görmekten büyük mutluluk duyuyorum." ifadesini kullanan Trump, söz konusu anlaşmanın, Orta Doğu'nun bir araya geldiğini ve ülkelerin kendilerini daha etkili bir şekilde savunabileceklerini ortaya koyduklarını gösterdiğini belirtti.

Abd Başkanı, "Söz konusu üç ülkenin büyük liderlerini tebrik ediyorum. Bu büyük, cesur ve önemli bir ilk adım. İnanılmaz." değerlendirmesini yaptı.

Kaynak: AA
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