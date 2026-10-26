Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Trump, Libya'nın yasa dışı göç için koridor olmaması çağrısında bulundu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya paylaşımında Libya'nın yasa dışı göç için koridor olarak kalamayacağını ve durumun derhal sona ermesi gerektiğini belirtti. Trump, Libya halkını öven ifadeler kullanırken ABD ile Libya'nın DEAŞ'la mücadeledeki ortaklığını vurguladı.

Abd Başkanı Donald Trump, iyi ilişkilere sahip olduklarını belirttiği Libya'nın "artık yasa dışı göç için kullanılan bir koridor olmaması gerektiğini" belirtti.

Abd Başkanı Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Avrupa'daki düzensiz göç konusunda Libya'ya çağrıda bulundu.

"Libya halkı gururlu, dirençli, misafirperverdir ve barış ile refahı hak etmektedir. ABD ile Libya, Libya'da DEAŞ'ı birlikte yenilgiye uğratma konusundaki tarihi başarımızı temel alarak, terörle mücadelede güçlü ve kalıcı bir ortaklık sergilemektedir." değerlendirmesini yapan Trump, düzensiz göç konusunda ise bu ülkeye seslendi.

Abd Başkanı, "Libya, yasa dışı göç için bir koridor olarak kalamaz ve bu durumun derhal sona ermesi gerekmektedir." ifadesini kullandı.

Trump, Fransa'daki olaylarla ilgili olarak düzensiz göçmenleri hedef göstermiş ve başta Fransa olmak üzere Avrupa ülkelerine sınırlarını düzensiz göçmenlere kapatmaları çağrısında bulunmuştu.

Kaynak: AA
Fon soruşturmasında yeniden gözaltına alınan eski AK Parti Milletvekili Ertan Aydın tutuklandı

Yeniden gözaltına alınan eski AK Parti milletvekili tutuklandı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mide bulandıran iddia! Mustafa Sarıgül sessizliğini bozdu

Mide bulandıran iddia! Mustafa Sarıgül sessizliğini bozdu
Saadet Partisi liderinden hükümete beklenmedik teşekkür

Muhalefet lideri hükümete açıkça teşekkür etti
Özgür Özel, kendisiyle konuşmak isteyen vatandaşı arkaya itti

Özel'den kendisiyle konuşmak isteyen vatandaşa dikkat çeken müdahale
Galatasaray'daki fazla kilolarıyla eleştirilen Ndombele bakın nerede ortaya çıktı

Galatasaray'daki fazla kilolarıyla eleştirilen Ndombele bakın nerede ortaya çıktı
Yeni hoca bile fayda etmedi! Süper Lig'de 5 maçtır kazanamıyorlar

Yeni hoca bile fayda etmedi! Süper Lig'de tam 5 maçtır kazanamıyorlar
Can Uzun'a şok! Kendi teknik direktörü canlı yayında gözünün yaşına bakmadı

Can Uzun'a şok! Kendi teknik direktörü canlı yayında gözünün yaşına bakmadı
Göztepe, Fenerbahçe maçı öncesi vitesi 5'e taktı

Yine kazandılar: Sıradaki rakipleri Fenerbahçe!