Trump, Kim ile Bu Yıl Yeniden Görüşmeyi Bekliyor

WASHINGTON, 20 Ağustos (Xinhua) -- ABD Başkanı Donald Trump, yılın ilerleyen dönemlerinde Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile yeniden bir araya gelmeyi beklediğini söyledi.

Trump çarşamba günü Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, bu yıl Kuzey Kore lideri ile görüşüp görüşmeyeceğinin sorulması üzerine, "Evet, görüşeceğim" dedi.

Beyaz Saray iki lider arasında planan görüşme konusunu henüz doğrulamadı.

Wall Street Journal gazetesinin salı günkü haberinde, Trump'ın kasım ayında gerçekleştirmeyi planladığı Asya gezisi sırasında Kim ile yüz yüze bir görüşme ayarlama konusunu yaptığı özel görüşmelerde ele aldığı bildirilmişti.

Habere göre, Trump böyle bir ikili görüşmeyi Kuzey Kore ile diyaloğu yeniden başlatmak için bir fırsat olarak görse de analistler ve bazı ABD'li yetkililer bu konuda önemli bir ilerleme beklemiyor.

Kaynak: Xinhua