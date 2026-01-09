Haberler

Trump, tehditler savurduğu devlet başkanını Beyaz Saray'da ağırlayacak

Trump, tehditler savurduğu devlet başkanını Beyaz Saray'da ağırlayacak
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD Başkanı Donald Trump, Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro'yu şubat ayının ilk haftasında Beyaz Saray'da kabul edeceğini açıkladı. Donald Trump, Venezuela'ya yönelik ABD saldırısının ardından Kolombiya'ya ve Devlet Başkanı Petro'ya tehditler savurmuştu.

  • ABD Başkanı Donald Trump, Şubat ayının ilk haftasında Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro'yu Beyaz Saray'da ağırlayacak.
  • Donald Trump, Kolombiya'nın kokain ve diğer uyuşturucuların ABD'ye girişini engellemesi gerektiğini belirtti.
  • Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, ABD'nin Kolombiya'ya yönelik askeri bir saldırı hazırlığında olduğunu iddia etti.

ABD Başkanı Donald Trump, şubat ayının ilk haftasında Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro'yu Beyaz Saray'da ağırlayacağını duyurdu.

Trump, Truth Social hesabından yaptığı açıklamada, Petro ile yapacağı görüşmenin iyi sonuçlar vermesini umduğunu belirtti.

BEYAZ SARAY'DA AĞIRLAYACAK

Şubatın ilk haftasında Petro'yu Beyaz Saray'da ağırlayacağını belirten Trump, Kolombiya'nın "kokain ve diğer uyuşturucuların ABD'ye girişini engellemesi gerektiğini" kaydetti.

NE OLMUŞTU?

Donald Trump, Venezuela'ya yönelik ABD saldırısının ardından Kolombiya'ya ve Devlet Başkanı Petro'ya tehditler savurmuştu.

Trump, 7 Ocak'ta Petro ile yaptığı telefon görüşmesinin ardından Beyaz Saray'da bir araya geleceklerini duyurmuştu.

Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro ise son açıklamalarında, ABD'nin ülkesine yönelik askeri bir saldırı hazırlığında olduğunu iddia etmişti.

Kaynak: AA / Hakan Çopur - Güncel
Tump: İran'da insanlar öldürülürse müdahale ederiz

Trump'tan Türkiye'nin komşusuna en net tehdit: Müdahale eder vururuz
Suriye ordusu Halep'te YPG'ye operasyona başladı

Uyarıdan saatler sonra operasyon başladı! YPG vuruluyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kumar yüzünden canına kıyan öğretmenin son isteğini Sedat Peker yerine getirdi

Canına kıyan öğretmenin son isteğini Sedat Peker yerine getirdi
Mehmet Akif Ersoy ile ilgili skandal yeni ifade: 'Doğruluk mu cesaret mi' oyunu sonrası ilişki iddiası

Akif'le ilgili yeni iddialar! Şişe çevirme oyunu rezillikle bitmiş
28 yıl sonra bir ilk! Altına yatırım yapan büyük kazandı

Yüzler gülüyor! Altında 28 yıl sonra bir ilk yaşandı
YPG, operasyon öncesi sivilleri canlı kalkan yapıyor

Büyük operasyon öncesi YPG, kendisinden bekleneni yaptı
Kumar yüzünden canına kıyan öğretmenin son isteğini Sedat Peker yerine getirdi

Canına kıyan öğretmenin son isteğini Sedat Peker yerine getirdi
Tekirdağ'da evde yangın: Yaşlı kadının cansız bedeni bulundu

Yangından sonra eve giren ekipler, korkunç manzarayla karşılaştı
Mutlu son! Galatasaray'ın yeni yıldızı İstanbul'a geldi

Mutlu son! Galatasaray'ın yeni yıldızı İstanbul'a geldi