Trump, tehditler savurduğu devlet başkanını Beyaz Saray'da ağırlayacak
ABD Başkanı Donald Trump, Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro'yu şubat ayının ilk haftasında Beyaz Saray'da kabul edeceğini açıkladı. Donald Trump, Venezuela'ya yönelik ABD saldırısının ardından Kolombiya'ya ve Devlet Başkanı Petro'ya tehditler savurmuştu.
ABD Başkanı Donald Trump, şubat ayının ilk haftasında Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro'yu Beyaz Saray'da ağırlayacağını duyurdu.
Trump, Truth Social hesabından yaptığı açıklamada, Petro ile yapacağı görüşmenin iyi sonuçlar vermesini umduğunu belirtti.
BEYAZ SARAY'DA AĞIRLAYACAK
Şubatın ilk haftasında Petro'yu Beyaz Saray'da ağırlayacağını belirten Trump, Kolombiya'nın "kokain ve diğer uyuşturucuların ABD'ye girişini engellemesi gerektiğini" kaydetti.
NE OLMUŞTU?
Donald Trump, Venezuela'ya yönelik ABD saldırısının ardından Kolombiya'ya ve Devlet Başkanı Petro'ya tehditler savurmuştu.
Trump, 7 Ocak'ta Petro ile yaptığı telefon görüşmesinin ardından Beyaz Saray'da bir araya geleceklerini duyurmuştu.
Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro ise son açıklamalarında, ABD'nin ülkesine yönelik askeri bir saldırı hazırlığında olduğunu iddia etmişti.