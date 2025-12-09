Haberler

Trump'tan, Kamboçya ve Tayland'a "taahhütlere uyun" mesajı

ABD Başkanı Donald Trump, Kamboçya ve Tayland arasındaki sınır geriliminin yeniden çatışmalara yol açmasının ardından iki ülkenin ateşkes taahhütlerine uymalarını beklediğini belirtti. Tayland'da bir asker yaşamını kaybetti, Kamboçya'da ise sivil kayıplar yaşandı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, ateşkes anlaşmasına rağmen sınır gerilimi nedeniyle yeniden çatışmaya başlayan Kamboçya ve Tayland'ın "taahhütlere tam uymalarını" beklediği bildirildi.

ABD'li üst düzey bir yetkilinin AA'ya açıklamasına göre Trump, varılan ateşkes anlaşmasına rağmen Tayland ile Kamboçya'nın, yaşanan sınır gerilimi sonrası çatışmaya yeniden başlamalarına tepki gösterdi.

Yetkili açıklamasında "Başkan Trump, şiddetin sürekli olarak durdurulmasında kararlı ve Kamboçya ve Tayland hükümetlerinin, çatışmayı sona erdirme taahhütlerini tam yerine getirmelerini bekliyor." dedi.

İki ülke arası yeniden çatışma

Tayland ve Kamboçya, ateşkese rağmen bir süredir artan sınır gerilimi sürerken, çatışmaların dün sabah yeniden başlamasından birbirini sorumlu tutmuştu.

Tayland Ordu Sözcüsü Winthai Suvaree, yaptığı açıklamada, Kamboçya'dan "askeri ve sivil hedeflere" ateş açıldığını ve ordunun buna hava saldırılarıyla karşılık verdiğini belirtmişti.

Suvaree, çatışmada 1 Taylandlı askerin hayatını kaybettiğini ve 8 askerin yaralandığını ifade etmişti.

Kamboçya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada ise Tayland ordusunun F-16'larla hava saldırıları başlattığı bildirilmişti.

Savunma Bakanlığı Sözcüsü Maly Socheata, Tayland ordusunun hava saldırısı başlattığını ve Kamboçya'nın buna karşılık vermediğini savunmuştu.

Kamboçya Enformasyon Bakanı Neth Pheaktra, çatışmalarda 4 Kamboçyalı sivilin hayatını kaybettiğini, 9'unun ise yaralandığını belirtmişti.

Liderlerin mesajları

Kamboçya Başbakanı Hun Manet, dün sabah başlayan çatışmalara yönelik açıklamasında, hükümet görevlilerinin halkı ve ülkenin egemenliğini korumak için çalıştığını belirtmişti.

Manet, "Tüm bakanlıklardan, kurumlardan, yetkililerden, silahlı kuvvetlerden ve Kamboçya vatandaşlarından, bu zor dönemde, ulusun ve vatanın davası için birleşmelerini rica ediyorum." ifadelerini kullanmıştı.

Tayland Başbakanı Anutin Charnvirakul ise ülkeyi savunmak ve kamu güvenliğini sağlamak için gerekli görüldüğü takdirde askeri operasyonların devam edeceğini bildirmişti.

Ülkesinin "şiddet" istemediğini savunan Charnvirakul, "Tayland'ın hiçbir zaman bir savaş veya işgal başlatmadığını, ancak egemenliğinin ihlal edilmesini asla tolere etmeyeceğini tekrarlamak isterim." demişti.

?Tayland ile Kamboçya arasındaki sınır gerilimi

Güneydoğu Asya'da 817 kilometrelik sınır telleriyle ayrılan Tayland ile Kamboçya, uzun süredir toprak anlaşmazlığı yaşıyor.

Tayland ile Kamboçya arasındaki sınır anlaşmasının ihlal edilmesi üzerine 28 Mayıs'ta bölgede kısa süreli çatışma yaşanmış, iki ülkenin orduları, sorunun barışçıl yolla çözüme kavuşturulması konusunda anlaşmaya varmıştı.

Yaklaşık 2 ayın ardından sınır hattında 24 Temmuz'da çıkan çatışmalarda iki ülkeden 32 kişi hayatını kaybetmişti.

Tayland ile Kamboçya, 26 Ekim'de Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da 47. ASEAN Zirvesi kapsamında, temmuzda çıkan sınır çatışmalarını çözmek amacıyla ABD Başkanı Donald Trump'ın katıldığı törende "barış anlaşması" imzalamıştı.

Kamboçya, sınır çatışmalarının ardından barış anlaşması imzaladığı Tayland ile karşılıklı olarak sınır bölgelerindeki ağır silahları geri çekmeye başladıklarını duyurmuştu.

Kaynak: AA / Ahmet Furkan Mercan - Güncel
