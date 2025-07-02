Trump, İsrail'in Gazze'de 60 Günlük Ateşkesi Kabul Ettiğini Açıkladı

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ABD Başkanı Donald Trump, Gazze'de 60 günlük ateşkesin sağlanması için gerekli şartların kabul edildiğini duyurdu. Trump, bu süreçte savaşın sona erdirilmesi için tüm taraflarla birlikte çalışacaklarını belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail'in Gazze Şeridi'nde 60 günlük ateşkesin sağlanması için gerekli şartları kabul ettiğini açıkladı.

Trump, Truth Social platformunda yaptığı paylaşımda, temsilcilerinin İsrailli yetkililerle "uzun ve verimli" bir görüşme gerçekleştirdiğini belirtti.

Gazze'de ateşkes sağlanması için yapılan çalışmalara değinen Trump, " İsrail, 60 günlük ateşkesin sonuçlandırılması için gerekli koşulları kabul etti. Bu süre zarfında savaşın sona erdirilmesi için tüm taraflarla birlikte çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Trump, ateşkes görüşmelerine arabuluculuk yapan Katar ve Mısır'ın Hamas'a "nihai teklifi" sunacağını kaydetti.

Başkan Trump, " Orta Doğu'nun iyiliği için umarım Hamas bu anlaşmayı kabul eder. Çünkü bu daha iyi olmayacak, sadece daha kötü olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Trump, daha önce yaptığı açıklamada, gelecek hafta İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Washington'da bir araya geleceğini ve Gazze ile İran konularını ele alacaklarını duyurmuştu.

Kaynak: AA / Nuri Aydın - Güncel
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