Trump, İsrail'den Gazze'ye Gazeteci Girişine İzin Vermesini İstiyor

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Başkanı Donald Trump, basın toplantısında İsrail'in uluslararası gazetecilerin Gazze'ye girişine izin vermesi gerektiğini belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail'in uluslararası gazetecilerin Gazze'ye girişine izin verdiğini görmek istediğini söyledi.

ABD Başkanı Trump, Oval Ofis'te düzenlediği basın toplantısında, Gazze'ye basın mensuplarının girmesi konusunda değerlendirmede bulundu.

Trump, "Gazetecilerin Gazze'ye girişine izin vermesi konusunda İsrail'e baskı yapacak mısınız?" şeklindeki soruya, "Bunun olmasını isterim. Gazetecilerin içeri girmesine hiçbir itirazım yok. Eğer gazeteciyseniz orada röportaj yapmak tehlikeli olabilir, bunu da biliyorsunuz ancak bunun olduğunu (basın mensuplarının Gazze'ye girdiğini) görmek isterim." diye yanıt verdi.

Kaynak: AA / Hakan Çopur - Güncel
Lille, Berke Özer'i Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik ile duyurdu

Milli futbolcunun Avrupa'ya transferini Türk yıldızlar duyurdu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Rozetleri Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı! İşte AK Parti'ye katılan 9 belediye başkanı

Rozetleri Erdoğan taktı! İşte AK Parti'ye katılan 9 belediye başkanı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.