Trump, İsrail'den Gazze'ye Gazeteci Girişine İzin Vermesini İstiyor

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail'in uluslararası gazetecilerin Gazze'ye girişine izin verdiğini görmek istediğini söyledi.

ABD Başkanı Trump, Oval Ofis'te düzenlediği basın toplantısında, Gazze'ye basın mensuplarının girmesi konusunda değerlendirmede bulundu.

Trump, "Gazetecilerin Gazze'ye girişine izin vermesi konusunda İsrail'e baskı yapacak mısınız?" şeklindeki soruya, "Bunun olmasını isterim. Gazetecilerin içeri girmesine hiçbir itirazım yok. Eğer gazeteciyseniz orada röportaj yapmak tehlikeli olabilir, bunu da biliyorsunuz ancak bunun olduğunu (basın mensuplarının Gazze'ye girdiğini) görmek isterim." diye yanıt verdi.