Trump, İsrail Başbakanı Netanyahu ile görüşmesinin ardından açıklamalarda bulundu Açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye ile İsrail arasında bir çatışma olasılığına ilişkin soruya, "Cumhurbaşkanı (Recep Tayyip) Erdoğan'ı çok iyi tanıyorum, kendisi benim çok iyi bir dostum. Ona saygı duyuyorum. Bibi (İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu) de ona saygı duyuyor." değerlendirmesini yaptı.

Trump, İsrail Başbakanı Netanyahu ile Florida'da gerçekleştirdiği görüşmenin ardından basın mensuplarına görüşmeyi ve Orta Doğu ile ilgili son gelişmeleri değerlendirdi.

Trump, Netanyahu ile başta Gazze olmak üzere çok verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini ifade ederek, kendisine verilen "İsrail Barış Ödülü" için Netanyahu'ya teşekkür etti.

İsrail ile işgal altındaki Batı Şeria ve oradaki yasadışı yerleşimciler konusunu da ele aldıklarını kaydeden Trump, "Batı Şeria konusunda uzun süredir bir tartışma yürütüyoruz. Batı Şeria konusunda yüzde 100 anlaşmaya vardığımızı söyleyemem ama bu konuda bir sonuca varacağız." dedi.

Öte yandan Trump, İsrail'in Gazze'de ateşkes sürecine uyacağına inandığını vurgulayarak, "İsrail'in yaptıkları konusunda endişeli değilim. Onların planı yerine getirdikleri konusunda endişeli değilim. İsrail, bu plana yüzde 100 uygun davranıyor." sözleriyle Netanyahu'yu savundu.

Trump'tan Türkiye-İsrail ilişkilerine ve F-35'lere ilişkin değerlendirme

Türkiye ile İsrail arasında bir çatışma olasılığı olup olmadığı yönündeki bir soruya Trump, "Cumhurbaşkanı (Recep Tayyip) Erdoğan'ı çok iyi tanıyorum, kendisi benim çok iyi bir dostum. Ona saygı duyuyorum. Bibi (İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu) de ona saygı duyuyor. Aralarında bir sorun çıkmayacak. Bir sorun yaşamayacağız." değerlendirmesini yaptı.

ABD Başkanı, Türkiye'ye F-35 savaş uçaklarının satılması konusunda ne düşündüğü konusunda ise "Bunu çok ciddi şekilde değerlendiriyoruz. Onlar bunu asla İsrail'e karşı kullanmayacak, söz veriyorum." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Suriye'deki siyasi dönüşüm sürecinde önemli bir rol oynadığını ifade eden Trump, "Suriye'nin çok kötü bir lideri olan (Beşşar Esed'i) ortadan kaldırmada büyük yardımda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan'dı, bunu unutmayın. Bunun için hiçbir zaman övgü istemedi ama gerçekten övgüyü hak ediyor. Bibi de buna katılıyor." ifadelerini kullandı.

İsrail ile Suriye'nin iyi geçinmesini istiyorum

Netanyahu ile İsrail-Suriye ilişkileri konusunda da geniş bir şekilde değerlendirmeler yaptıklarını dile getiren Trump, "Suriye'nin yeni Cumhurbaşkanına (Ahmed Şara) saygı duyuyorum, kendisi güçlü biri. Suriye'nin şu anda ihtiyacı olan da bu. İsrail'in onunla iyi geçinmesini umuyorum." dedi.

Şara'nın Suriye'de şu ana kadar çok iyi bir iş çıkardığını ve terör örgütü DEAŞ ile mücadelede de önemli adımlar attığını kaydeden ABD Başkanı, bu süreçte Şara'ya güvendiğini belirtti.

İsrail'in Suriye ile iyi geçinmesi konusunda elinden geleni yapacağını ve "bunu sağlayacağını" kaydeden Trump, "Suriye konusunda Bibi ile ortak bir anlayışa sahibiz." diye konuştu.

Trump'tan İran'a "gözdağı"

İsrail'in İran'a yönelik olası bir saldırı ihtimaline ilişkin bir soruya da cevap veren ABD Başkanı Trump, bu tür bir duruma açık olduğunu belirtti.

Trump, "Onlar (İran) yapacaklarının sonuçlarını biliyor. Sonuçların çok ağır olacağını biliyorsunuz, belki de geçen seferkinden daha ağır. İran, geçen sefer onlara seçenek sunduğumda bizimle anlaşma yapmalıydı." değerlendirmesini yaptı.