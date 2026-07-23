Haberler

Trump'tan İran'a saldırı sinyali

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD Başkanı Donald Trump, İran'a saldırıların devam edeceği sinyalini vererek, Tahran yönetiminin "aynı muameleyi görmeye devam etmesi" gerektiğini söyledi.

Abd Başkanı Donald Trump, İran'a saldırıların devam edeceği sinyalini vererek, Tahran yönetiminin "aynı muameleyi görmeye devam etmesi" gerektiğini söyledi.

Trump, başkent Washington'daki Çevre Koruma Ajansında (EPA) veri merkezleri üzerine yaptığı konuşmada, İran'a yönelik değerlendirmelerde bulundu.

"İran İslam Cumhuriyeti'ne karşı durumumuz gayet iyi." diyen Trump, İran'ın "bir şeyler planladığını ancak henüz hazır olmadıklarını" belirtti.

Trump, İran yönetiminin "kötü niyetli" olduğunu ileri sürdüğü konuşmasında, "Aynı muameleyi görmeye devam etmeleri gerekiyor. Henüz hazır değiller. Kötü niyetleri vardı. Nükleer silaha sahip olmalarına izin veremeyiz." ifadelerini kullandı.

ABD'de yüksek teknoloji alanında yapılacak altyapı çalışmalarından bahseden Trump, salondaki yatırımcılara ve yerel yöneticilere hitap ederek "(İran ve müttefikleri) Toplulukları birer birer yok etmeye başladıklarında, veri merkezlerinizle ilgili bahsettiğim tüm bu adımları atıyor olmamız önemli değil mi?" diye sordu.

Abd Başkanı, İran'ın nükleer silaha sahip olmayı "akıllarından bile geçirmelerine asla izin veremeyeceklerini" yineleyerek "Ve tam olarak yaşanan da bu. Asla nükleer silaha sahip olamayacaklar." diye konuştu.

Kaynak: AA
Yolsuzluk operasyonunda 20 tutuklama! Aralarında İzmit Belediye Başkanı Hürriyet de var

Son operasyonda 20 tutuklama! İçlerinde CHP'li belediye başkanı da var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Muhammed Salah paylaşımı sonrası Beşiktaş'ta istifa

Salah paylaşımı sonrası istifa!
ABB Başkanı Mansur Yavaş ile Barış Yarkadaş sosyal medyada fena atıştı

Kılıçdaroğlu'nun Ankara programı ikisini karşı karşıya getirdi
Yere düşen Atatürk portresini öpüp kaldırdı; o anlar kamerada

Yerden kaldırdı, öpüp güvenli yere koydu
Süper Lig ekibi, Galatasaray paylaşımı yapan genç futbolcuyu takımdan gönderdi

Süper Lig ekibi, G.Saray paylaşımı yapan futbolcuyu takımdan gönderdi
Uzman çavuşun hayatını kaybettiği kaza kamerada

Facia gözlerinin önünde yaşanmış
Yusuf Akçiçek için transferde dev derbi

F.Bahçe ve G.Saray transferde karşı karşıya: Milli yıldızı istiyorlar
1. Lig ekibinde tarihi imza! 40 yıl sonra yabancı hocayla çalışacaklar

1. Lig ekibinde tarihi imza! 40 yıl sonra yabancı hocayla çalışacaklar