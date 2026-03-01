Haberler

ABD Başkanı Trump, İsrail, Bahreyn ve Bae Liderleriyle Telefonda Görüştü

ABD Başkanı Donald Trump, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının ikinci gününde, İsrail, Bahreyn ve BAE liderleriyle telefon görüşmeleri gerçekleştirdi. CENTCOM, İran'ın Bahreyn'deki ABD Donanması tesisini hedef aldığını duyurdu.

(ANKARA) - ABD Başkanı Donald Trump, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının ikinci gününde, İsrail, Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri liderleriyle telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt yaptığı açıklamada, Trump'ın bölgedeki son gelişmeleri ele almak üzere söz konusu liderlerle temas kurduğunu söyledi. Açıklamada, ABD ve İsrail'in İran genelindeki bazı hedeflere yönelik saldırılarını ikinci gününde sürdürdüğü belirtildi.

Öte yandan ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) tarafından sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada, İran'ın Bahreyn'deki bir ABD Donanması tesisini hedef aldığı iddia edildi. Açıklamada ayrıca İran'ın, Bahreyn ve BAE'de sivil havalimanları, oteller, limanlar ve yerleşim bölgelerine yönelik saldırılar düzenlediği öne sürüldü.

İran tarafından söz konusu iddialara ilişkin henüz yeni bir resmi açıklama yapılmazken, bölgedeki askeri gerilim ve diplomatik temaslar eş zamanlı olarak sürüyor.

Kaynak: ANKA
