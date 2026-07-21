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Trump, ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan savaşta 18 ABD askerinin öldüğünü açıkladı

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ABD Başkanı Donald Trump, ABD-İsrail ile İran arasındaki çatışmada 18 ABD askerinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Trump, sosyal medyada farklı savaşlardaki ölüm sayılarını karşılaştırdı.

ABD Başkanı Donald Trump, ABD- İsrail ile İran arasındaki savaşta 18 ABD askerinin öldüğü bilgisini paylaştı.

Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ABD'nin dahil olduğu savaşlara dair veriler paylaştı.

Afganistan, Irak, Vietnam, Kore ve İran savaşındaki ölü sayılarını karşılaştıran Trump, "İran Askeri Çatışması: 4 ay, 18 ölü." ifadesini kullandı.

Ölen ABD askeri sayısı 17'ye yükselmişti

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran'ın 17 Temmuz'da Ürdün'deki ABD üssünü hedef alan saldırısında 2 askerin hayatını kaybettiğini, 1 askerin ise kayıp olduğunu duyurmuştu.

Pentagon, 2 askerin kimliğinin belirlendiğini ve olaya ilişkin soruşturmanın sürdüğünü kaydetmişti.

CENTCOM, Irak'ta da 18 Temmuz'da İran'ın insansız hava aracına (İHA) ait patlamamış mühimmatın kontrollü imhası sırasında 1 askerin hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

Irak'taki olayla birlikte ABD ve İsrail'in şubatta İran'a saldırılarıyla başlayan savaşta öldüğü açıklanan ABD askerlerinin sayısı 17'ye çıkmıştı.

Kaynak: AA / Irmak Akcan
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