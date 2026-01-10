ABD Başkanı Trump: "İran Özgürlüğe Bakıyor, ABD Yardıma Hazır"

(ANKARA)- ABD Başkanı Donald Trump, İran'daki gelişmelere ilişkin yaptığı açıklamada, "İran'ın özgürlüğe belki de daha önce hiç olmadığı kadar yaklaştığını" belirterek, ABD'nin yardıma hazır olduğunu söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'a ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İran özgürlüğe bakıyor, belki de daha önce hiç olmadığı kadar. ABD yardıma hazır" ifadelerini kullandı.