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Trump: Anlaşma Olmazsa Gelecek Hafta İran'ın Enerji Santralleri ile Köprülerini Hedef Alacağız

Trump: Anlaşma Olmazsa Gelecek Hafta İran'ın Enerji Santralleri ile Köprülerini Hedef Alacağız
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ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın müzakereye yanaşmaması halinde gelecek hafta saldırılarını enerji santralleri ve köprüleri de kapsayacak şekilde genişleteceklerini açıkladı.

WASHINGTON, 15 Temmuz (Xinhua) -- ABD Başkanı Donald Trump, Tahran'ın müzakere masasına oturmaması halinde gelecek hafta İran'a yönelik saldırıları enerji santralleri ve köprüleri de kapsayacak şekilde genişleteceklerini söyledi.

Salı günü Fox News'e konuşan Trump, "Önümüzdeki hafta durum onlar için çok daha kötü olacak. Çünkü sırada enerji santralleri ve köprüler var. Müzakereye yanaşmadıkları sürece tüm enerji santrallerini ve köprülerini devre dışı bırakacağız" dedi.

Trump, ABD'nin art arda düzenlediği saldırılar sonucunda İran ordusunun kapasitesinin ciddi ölçüde zayıflatıldığını öne sürerek, saldırıların kendisi "yeter" diyene kadar süreceğini söyledi.

Trump ayrıca temsilcilerinin son zamanlarda İranlı yetkililerle temas halinde olduğunu da belirtti.

İran'a hangi mesajın iletildiğinin sorulması üzerine ise Trump, "Bir anlaşmaya varsanız iyi olur. Aksi takdirde elinizde hiçbir şey kalmayacak" yanıtını verdi.

Kaynak: Xinhua
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