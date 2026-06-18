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ABD Başkanı Trump, İran ile mutabakat zaptını Versay'da imzaladı

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ABD Başkanı Donald Trump, İran ile varılan mutabakat zaptını Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un Versay Sarayı'nda onuruna verdiği akşam yemeğinde imzaladı. Görüntüler Beyaz Saray tarafından paylaşıldı.

Abd Başkanı Donald Trump'ın, ABD ve İran arasındaki mutabakat zaptını Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un kendisi onuruna Versay Sarayı'nda verdiği akşam yemeğinde imzaladığı bildirildi.

Konuya ilişkin görüntüler Beyaz Saray'ın resmi sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.

Paylaşımda, "ABD Başkanı Trump, İran ile varılan mutabakat zaptını Fransa'da Versay'da imzaladı." ifadelerine yer verildi.

Trump, katıldığı G7 zirvesinin ardından ülkesine dönmeden önce Fransız mevkidaşının kendisi onuruna Versay Sarayı'nda verdiği akşam yemeğine katılmıştı.

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, ABD ve İran'ın "İslamabad Mutabakat Anlaşması"nı elektronik olarak imzaladığını açıklamıştı.

Kaynak: AA / Dildar Baykan Atalay
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