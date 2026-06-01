ABD Başkanı Trump'tan "İran'la görüşmeler devam ediyor" mesajı

Güncelleme:
ABD Başkanı Trump, İran'ın müzakereleri askıya aldığı yönündeki açıklamalarına rağmen görüşmelerin hızlı bir şekilde sürdüğünü duyurdu. İran ise İsrail'in Lübnan saldırıları nedeniyle mesaj alışverişini durdurduğunu açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın ABD ile müzakereleri askıya aldığı yönündeki açıklamasına karşın bu ülke ile "müzakerelerin hızlı bir tempoda" devam ettiğini belirtti.

ABD Başkanı Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İran'la müzakerelere ilişkin belirsizliğin arttığı bir noktada süreci değerlendirdi.

Tahran'ın "görüşmelerin askıya alındığı" yönündeki açıklamasının aksini savunan Trump, "İran İslam Cumhuriyeti ile görüşmeler hızlı bir tempoda devam ediyor." ifadesini kullandı.

İran'ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansı, İran'ın ABD ile mesaj alışverişini durdurduğunu açıklamıştı.

İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarının devam etmesi nedeniyle İran'ın arabulucular üzerinden ABD ile gerçekleştirdiği mesaj alışverişini durdurduğu, görüşmelerin tekrar başlaması için İsrail'in Lübnan'a saldırıları durdurmasını ve işgal ettiği bölgelerden çekilmesini şart koştuğu ifade edilmişti.

İran'ın ayrıca Hürmüz Boğazı'nı tamamen kapatmayı ve Babülmendep Boğazı da dahil olmak üzere diğer cephelerin aktif hale getirilmesini gündeme aldığı belirtilmişti.

Kaynak: AA / Hakan Çopur
