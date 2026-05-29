ABD Başkanı Trump, İran'la ilgili son kararı bugün verebileceğini açıkladı

Abd Başkanı Donald Trump, bugün Beyaz Saray'da ulusal güvenlik ekibiyle görüşerek, İran'la anlaşma konusunda son kararını verebileceğini bildirdi.

Abd Başkanı Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, İran'la müzakerelerin akıbetine ilişkin önemli açıklamalar yaptı.

Açıklamasında, " İran, hiçbir zaman nükleer silaha veya bombaya sahip olmayacağını kabul etmelidir. Hürmüz Boğazı, her iki yönde de sınırsız deniz trafiği için derhal ve herhangi bir geçiş ücreti alınmaksızın açılmalıdır." ifadelerini kullanan Trump, boğazdaki mayınların da temizlenmesi gerektiğini vurguladı.

Trump, ulusal güvenlik ekibiyle toplantıya gireceğini ve birçok başlıkta anlaşma sağladıklarını aktararak, "Şimdi, son kararı vermek üzere Durum Odası'nda bir toplantıya gireceğim." dedi.

Abd Başkanı, anlaşma sağlanması halinde ABD'nin İran'a yönelik deniz ablukasının kaldırılacağını ve İran'daki nükleer tozun da ABD'ye teslim edileceğini kaydetti.

NYT: Trump, görüşmede nihai bir karar vermedi

Amerikan New York Times (NYT) gazetesi, üst düzey bazı ABD'li yetkililere dayandırdığı haberinde, Durum Odası'ndaki İran toplantısının yaklaşık 2 saat sürdüğünü belirtti.

Haberde, Trump'ın toplantıda, İran'la anlaşma konusunda nihai bir karar vermediği bilgisi yer aldı.

Beyaz Saray'dan toplantıya ilişkin henüz resmi açıklama yapılmadı.