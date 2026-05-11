Haberler

Trump, İran'ın saldırıların sonlandırılması için ABD'ye verdiği yanıtı "kabul edilemez" buldu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın ABD'nin saldırıların sonlandırılması için önerdiği taslağa verdiği yanıtın kabul edilemez olduğunu ifade etti.

NEW ABD Başkanı Donald Trump, ABD/İsrail-İran savaşında saldırıların sonlandırılması için ABD'nin önerdiği taslağa İran'ın verdiği yanıtın "kabul edilemez" olduğunu belirtti.

Trump, sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Paylaşımda Trump, "İran'ın sözde temsilcilerinden gelen yanıtı az önce okudum. Hiç hoşuma gitmedi. Kesinlikle kabul edilemez." ifadelerini kullandı.

İran basını, Tahran yönetiminin saldırıların sonlandırılması için ABD'nin önerdiği taslağa yanıtını arabuluculara ilettiğini aktarmıştı.

Kaynak: AA / Islam Doğru
Trump İran'ın yanıtını beğenmedi: Kesinlikle kabul edilemez

Trump, İran'ın yanıtına bir kez daha burun kıvırdı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Real Madrid'de zorlu El Clasico öncesi Mbappe kararı

Beklenen karar açıklandı
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum'dan dikkat çeken FETÖ değerlendirmesi

Uçum’dan net FETÖ mesajı: Sadece dini yapı değil casusluk şebekesi!
Süper Lig'e yükselen Amedspor şampiyonluk kupasını ''Diren ha'' şarkısı eşliğinde kaldırdı

Süper Lig'e yükselen Amedspor, kupasını o şarkı eşliğinde kaldırdı

Sorumsuzluğun da bu kadarı! Şampiyonluğu kutlarken bebeklerini caddede unuttular

Sorumsuzluğun da bu kadarı! Yaptıkları şey yenilir yutulur gibi değil
Real Madrid'de zorlu El Clasico öncesi Mbappe kararı

Beklenen karar açıklandı
Ordulu başkanın 10 çocuk yapana araba vaadine berberden güldüren gönderme

10 çocuk yapana araba vaadine berberden güldüren gönderme
Netanyahu, 'İran ile savaş bitmedi' deyip 3 hedef sıraladı

“İran ile savaş bitmedi” dedi, 3 hedef sıraladı