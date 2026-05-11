Trump, İran'ın saldırıların sonlandırılması için ABD'ye verdiği yanıtı "kabul edilemez" buldu
ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın ABD'nin saldırıların sonlandırılması için önerdiği taslağa verdiği yanıtın kabul edilemez olduğunu ifade etti.
Trump, sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.
Paylaşımda Trump, "İran'ın sözde temsilcilerinden gelen yanıtı az önce okudum. Hiç hoşuma gitmedi. Kesinlikle kabul edilemez." ifadelerini kullandı.
İran basını, Tahran yönetiminin saldırıların sonlandırılması için ABD'nin önerdiği taslağa yanıtını arabuluculara ilettiğini aktarmıştı.
Kaynak: AA / Islam Doğru