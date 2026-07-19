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Trump, İran'ın İslamabad Mutabakatı'na uymayacağını belirtmesinin umurunda olmadığını söyledi

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ABD Başkanı Trump, İran'ın İslamabad Mutabakatı'na uyma yükümlülüğü kalmadığı açıklamasını umursamadığını söyledi. Trump, Ürdün'de ölen 2 ABD askerine değinerek savaşın amacının İran'ın nükleer silah edinmesini engellemek olduğunu yineledi.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın İslamabad Mutabakatı'na uyma yükümlülüğü kalmadığını söylemesinin "umurunda olmadığını" belirtti.

Trump, Ürdün'de 2 ABD askerinin öldüğü saldırıların ardından NewsNation kanalına konuya ilişkin açıklama yaptı.

Askerlerin ölmesinin "çok üzücü bir durum" olduğunu dile getiren Trump, "savaşın asıl amacının İran'ın nükleer silaha sahip olmasına izin vermemek" olduğunu yineledi.

Trump, İran'ın, İslamabad Mutabakatı'na uyma yükümlülüğü olmadığı açıklamasına ilişkin, "Bu umurumda değil." dedi.

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, 15 Temmuz'da ABD'nin İslamabad Mutabakatını askeri saldırılar ve deniz ablukasını yeniden uygulama girişimi nedeniyle tamamen ihlal ettiğini belirterek, "İran, bu şartlarda mutabakata ilişkin hiçbir yükümlülük hissetmiyor." ifadesini kullanmıştı.

Kaynak: AA / Aynur Şeyma Asan
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