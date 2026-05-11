ABD Başkanı Trump, "İran" gündemiyle ulusal güvenlik ekibini topladı

ABD Başkanı Donald Trump, İran'la ilgili güncel durumu ele almak üzere ulusal güvenlik ekibi ile Beyaz Saray'da bir araya geldi.

ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'daki bir etkinlikte yaptığı açıklamada, bugün generaller ile bir araya geleceğini bildirirken, ABD medyası ise Trump'ın ulusal güvenlik ekibiyle görüşmesinin başladığını yazdı.

Trump'ın bugün İran gündemiyle ilgili yaptığı ve "ateşkesin oldukça zayıf durumda" olduğunu söylediği açıklamasının ardından gerçekleşen toplantının "ABD-İran geriliminin gidişatını etkileyeceği" yorumları, ABD medyasına yansıdı.

ABD Başkanı Trump, son açıklamasında, İran'ın gönderdiği son öneriyi "aptalca" ve "çöp" olarak nitelendirerek, "Şu anda (ateşkesin) en zayıf anında olduğunu söyleyebilirim. Yaşam desteğine bağlı durumda." demişti.