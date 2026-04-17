Trump: İran'la Barış Anlaşması Sağlanırsa Pakistan'ı Ziyaret Edebilirim

WASHINGTON, 17 Nisan (Xinhua) -- ABD Başkanı Donald Trump, ABD ile İran arasında haftalardır süren çatışmayı sona erdirecek bir barış anlaşmasına varılması halinde Pakistan'ı ziyaret etmeyi değerlendireceğini söyledi.

Trump perşembe günü Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, "Evet, eğer İslamabad'da bir anlaşma imzalanırsa Pakistan'a gidebilirim" dedi.

Trump ayrıca iki tarafın hafta sonu yüz yüze görüşmelere "belki" yeniden başlayabileceğini belirterek, "İran ile bir anlaşma yapma ihtimalimiz oldukça iyi görünüyor ve bu nükleer silah içermeyen iyi bir anlaşma olacak. İran ile birçok konuda mutabakat halindeyiz" ifadelerini kullandı.

İran ile gelecek hafta sona erecek mevcut iki haftalık ateşkesin uzatılmasına gerek olmayabileceğini ifade eden Trump, "Görüşmelerin iyi gittiğini söyleyebilirim. Uzatılması gerektiğinden emin değilim" dedi.

İran'ın uranyum zenginleştirmesini 20 yıl boyunca askıya almasını öngördükleri yönündeki haberleri reddeden Trump, "Çok güçlü bir açıklamamız var. 20 yıl sonrasında da nükleer silahlara sahip olmayacaklar. 20 yıllık bir sınır söz konusu değil" ifadelerini kullandı.

Görüşmelerin başarısız olması halinde bombardımana yeniden başlama tehdidini de yineleyen Trump, "Eğer anlaşma olmazsa, çatışma yeniden başlar" diye ekledi.

