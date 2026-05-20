ABD Başkanı Trump: "Netanyahu, Ona Ne Yapmasını Söylersem Onu Yapacak"

ABD Başkanı Donald Trump, İran konusunda aceleci olmadığını belirterek Venezuela ve İran'ı ele geçirdiklerini öne sürdü. Netanyahu için 'ona ne dersem onu yapar' ifadesini kullandı.

(ANKARA) - ABD Başkanı Donald Trump, İran konusunda "aceleci olmadığını" belirterek, "Venezuela'yı ele geçirdik. Temelde İran'ı da ele geçirdik" dedi. Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya ilişkin, "Ona ne yapmasını söylersem onu yapacak. Benim için iyi bir adam" ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, Joint Base Andrews Üssü'nde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Trump, ABD'nin "fiilen İran'ın kontrolünü ele geçirdiğini" öne sürdü. İran ile bir anlaşmaya varmanın beklenenden uzun sürüp sürmediğine ilişkin soruya yanıt veren Trump, Afganistan ve Vietnam dahil olmak üzere ABD'nin geçmiş savaşlarının sürelerini sıraladı. Trump, "Ben üç aydır görevdeyim ve bunun büyük kısmı ateşkesle geçti. Buna bir şans vereceğiz. Acelem yok" dedi.

Trump, İran'a ilişkin ayrıca şunları söyledi:

"Boğazı açmamız gerekecek, bu da hemen gerçekleşmeli. Yani, bu konuda bir deneme yapacağız. Acelem yok. Biliyorsun, herkes 'ara seçimler var, acelem var' diye düşünüyor. Acelem yok. Sadece, ideal olarak çok kişinin değil, az kişinin ölmesini tercih ederim. Her iki şekilde de yapabiliriz, ama ben az kişinin ölmesini tercih ederim. Sadece (İran yönetiminin) halkın iyiliğini düşünüp düşünmediklerini merak ediyorum çünkü bana yaptıkları bazı şeyler, halkın iyiliğini düşünmediklerini gösteriyor ve halkın iyiliğini düşünmeleri gerekiyor. İran'da şu anda çok fazla öfke var çünkü insanlar çok kötü yaşıyor. Daha önce bu kadar çok görmediğimiz bir kargaşa var ve ne olacağını göreceğiz."

İran konusunda acelesi olmadığını da belirten Trump, "Venezuela'yı ele geçirdik. Temelde İran'ı da ele geçirdik. Şimdiye kadar 13 kişiyi kaybettik. Başkası olsa 100 bin kişiyi kaybederdi tamam mı" diye sordu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Çin ziyaretini değerlendiren Trump, "Çin'in Putin'e yaptığı karşılama benimki kadar iyi miydi emin değilim" diye konuştu.

Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hakkındaki görüşlerinin sorulması üzerine, "Ona ne yapmasını söylersem onu yapacak. Benim için iyi bir adam. Kendisi savaş zamanı Başbakanı. Şu an Başbakan olarak İsrail'e gitseydim, aday olsaydım yüzde 99 onay oranım var. Dün bir anket yaptılar, yani İsrail'e gitsem seçilebilirim. Ama kendisi savaş zamanı Başbakanı bunu söylemek lazım. Orada bir Cumhurbaşkanı var ve ona iyi davranmıyor" dedi.

"Silah paketinde karar vermeden önce Tayvan Cumhurbaşkanı Lai'yi aramayı düşünüp düşünmediği" sorulan Trump, "Onunla konuşacağım. Herkesle konuşurum. O durumu gayet iyi elimizde tutuyoruz. Başkan Xi ile harika bir toplantı yaptık... Buna çalışacağız, Tayvan meselesine" yanıtını verdi."

Kaynak: ANKA
