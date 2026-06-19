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Trump, İran savaşının ardından güç kullanma yetkisinin "sınırının olmadığını" savundu

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ABD Başkanı Donald Trump, İran'ı askeri açıdan tamamen mağlup ettiklerini ve başkan olarak güç kullanma yetkisinin herhangi bir sınırı olmadığını savundu. Axios'a verdiği röportajda, İran'la yapılan mutabakatın 'koşulsuz teslimiyet' anlamına geldiğini belirtti.

Abd Başkanı Donald Trump, İran'ı askeri açıdan tamamen mağlup ettiklerini ve bu savaşın ardından güç kullanma yetkisinin herhangi bir "sınırının olmadığını" savundu.

Amerikan Axios haber portalına röportaj veren ABD Başkanı Trump, İran'la mutabakatın ardından siyasi gücünü değerlendirdi.

Trump, İran savaşının ardından başkan olarak güç kullanma yetkisinin sınırları hakkında ne düşündüğü sorusuna, "Bir sınırı yok. Bu yönde bir ders almadım. Sınırların olduğunu biliyorum, ama burada sınır yok." değerlendirmesini yaptı.

İran'ı askeri açıdan tamamen mağlup ettiklerini ve ABD ordusunun dünyanın en güçlü ordusu olduğunu savunan Trump, "Başka kim böyle bir abluka uygulayabilirdi ki? Tek bir geminin bile geçemediği bir deniz ablukası uyguladım. Bazıları denedi. Başaramadılar." şeklinde konuştu.

ABD-İran mutabakat zaptının başlangıçta Tahran'dan istediği "koşulsuz teslimiyet" anlamına gelip gelmediği sorulduğunda ise Trump, "Muhtemelen gerçekten de koşulsuz bir teslimiyet oldu." diye yanıt verdi.

ABD Kongresindeki Demokratlar ve bazı Cumhuriyetçiler, başkanın İran'a karşı askeri bir eyleme geçme yetkisine tek başına sahip olmadığını ve Kongre onayına tabi olması gerektiğini savunuyordu.

Kaynak: AA / Hakan Çopur
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