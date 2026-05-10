Haberler

Trump: İran Artık Bize Gülemeyecek

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik yaptığı açıklamada Barack Obama ve Joe Biden'ı eleştirdi. Trump, İran'ın uzun yıllardır ABD'yi oyaladığını savunarak, Obama döneminde Tahran'a büyük miktarda para gönderildiğini iddia etti.

(ANKARA) - ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik yaptığı açıklamada eski Başkan Barack Obama ve Joe Biden'ı hedef aldı. İran'ın 47 yıldır ABD'yi oyaladığını savunan Trump, "Artık gülmeyecekler" ifadelerini kullandı. Trump, Obama döneminde İran'a büyük miktarda para gönderildiğini iddia etti.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'a ilişkin yaptığı açıklamada Tahran yönetimini sert sözlerle hedef aldı. Trump, İran'ın 47 yıldır Amerika Birleşik Devletleri ve dünyanın geri kalanıyla "oyun oynadığını" savunarak, bu süreci "ertele, ertele, ertele" sözleriyle tanımladı.

OBAMA'YI HEDEF ALDI

Açıklamasında eski ABD Başkanı Barack Obama'yı da eleştiren Trump, Obama döneminde İran'a büyük avantaj sağlandığını ileri sürdü.

Trump, Obama'nın İran'a karşı "iyi davranmakla kalmadığını, harika davrandığını" belirterek, "Fiilen onların tarafına geçti, İsrail'i ve diğer tüm müttefikleri bir kenara attı ve İran'a büyük ve çok güçlü bir yeni soluk verdi" ifadelerini kullandı.

TAHRAN'A YÜZ MİLYARLARCA DOLAR AKTARILDIĞINI İDDİA ETTİ

Trump, Obama döneminde İran'a büyük miktarda para gönderildiğini iddia etti. "Yüz milyarlarca dolar ve 1,7 milyar dolarlık nakit para Tahran'a uçakla getirildi" diyen Trump, söz konusu paranın İran'a "gümüş tepside sunulduğunu" öne sürdü.

Trump, Washington D.C., Virginia ve Maryland'deki bankaların boşaltıldığını, paraların valizler ve çantalar içinde uçaktan indirildiğini iddia etti.

BİDEN'A DA YÜKLENDİ

Trump, açıklamasında eski ABD Başkanı Joe Biden'ı da hedef aldı. Obama'yı "zayıf ve aptal bir Amerikan Başkanı" olarak nitelendiren Trump, "O, liderimiz olarak bir felaketti ama uykucu Joe Biden kadar kötü değildi" dedi.

"47 YILDIR BİZİ OYALIYORLAR"

İran'ın uzun yıllardır ABD'yi beklettiğini ve oyaladığını savunan Trump, İran yönetimini yol kenarındaki bombalarla Amerikan vatandaşlarını öldürmekle, protestoları bastırmakla ve masum göstericilere yönelik şiddetle suçladı.

Trump, İran'ın son dönemde 42 bin masum ve silahsız protestocuyu ortadan kaldırdığını iddia etti. ABD'nin yeniden güçlendiğini belirten Trump, İran'ın artık Amerika Birleşik Devletleri'yle alay edemeyeceğini söyledi. Trump açıklamasını, "Artık gülmeyecekler" sözleriyle tamamladı.

Kaynak: ANKA
Muhittin Böcek etkin pişmanlık başvurusu yaptı

CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanı'ndan etkin pişmanlık başvurusu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Üvey Baba'nın Gaddar Halil'i Şemsi İnkaya'nın son hali şaşırttı

Üvey Baba'nın Gaddar Halil'iydi! Son hali şaşırttı
Zincir market yöneticisi kadın çalışanı tekme tokat dövdü

Zincir markette infial yaratan görüntü! Tepkiler çığ gibi büyüyor
Ordulu başkanın 10 çocuk yapana araba vaadine berberden güldüren gönderme

10 çocuk yapana araba vaadine berberden güldüren gönderme
Real Madrid'de zorlu El Clasico öncesi Mbappe kararı

Beklenen karar açıklandı
Üvey Baba'nın Gaddar Halil'i Şemsi İnkaya'nın son hali şaşırttı

Üvey Baba'nın Gaddar Halil'iydi! Son hali şaşırttı
Anayasa değişti! Kim öldürülürse otomatik nükleer saldırı başlayacak

Dünyayı tedirgin eden anayasa değişikliği: Eğer kim öldürülürse...
Suriye’nin başkenti Şam'da şiddetli patlama: 5 yaralı

Komşu başkentte şiddetli patlama! Çok sayıda yaralı var