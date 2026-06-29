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ABD Başkanı Trump: İran Yarın Doha'da Görüşme Talep Etti

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ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın görüşme talebinde bulunduğunu ve yarın Katar'ın başkenti Doha'da bir toplantı gerçekleştirileceğini açıkladı.

(ANKARA) - Abd Başkanı Donald Trump, İran'ın görüşme talebinde bulunduğunu, taraflar arasında yarın Katar'ın başkenti Doha'da bir toplantı gerçekleştirileceğini söyledi.

Trump, sahibi olduğu sosyal medya platformu Truth Social üzerinden yaptığı paylaşımda, "İran bir görüşme talep etti. Görüşme yarın Doha'da gerçekleşecek" ifadelerini kullandı. Trump paylaşımında başka bir ayrıntıya yer vermedi.

ABD Başkanı'nın açıklaması, İran ile ABD arasında dün yapılması planlanan görüşme turunun hafta sonu düzenlenen saldırılar nedeniyle İran tarafından askıya alınmasının ardından geldi. ABD merkezli Axios gazetesi daha önce, tarafların yarın Doha'da görüşmeye hazırlandığını bildirmişti.

Kaynak: ANKA
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