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Trump: İran'la Görüşmelere Devam Edeceğiz, Ancak Ateşkes Sona Erdi

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ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın görüşmelere devam etme talebini kabul ettiklerini ancak ateşkesin sona erdiğini İran'a bildirdiklerini açıkladı.

(WASHINGTON) - ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın görüşmelere devam edilmesini talep ettiğini ve ABD'nin bu talebi kabul ettiğini açıkladı. Trump, buna karşın İran'a ateşkesin sona erdiğinin açık şekilde bildirildiğini ifade etti.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Trump, "İran İslam Cumhuriyeti bizden 'görüşmelere' devam etmemizi istedi. Biz de bunu kabul ettik, ancak Amerika Birleşik Devletleri onlara ateşkesin sona erdiğini açık ve net bir şekilde bildirdi. Bu konuya gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederim" dedi.

Kaynak: ANKA
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