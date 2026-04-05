ABD Başkanı Trump: "İranlı Göstericilere, Kürt Milisler Üzerinden Çok Sayıda Silah Gönderdik ve Sanırım Kürtler Silahları Kendilerinde Tuttular"

ABD Başkanı Donald Trump, İran'daki muhalif protestoculara bu yılın başlarında silah gönderildiğini ve bu silahların Kürt aracılar üzerinden iletildiğini belirtti. Trump, İran ile yarına kadar bir anlaşma olabileceğini düşündüğünü ifade etti.

ABD Başkanı Donald Trump, ABD merkezli Fox News haber kanalına verdiği röportajda, "bu yılın başlarında İran'daki muhalif protestoculara silah gönderildiğini" belirtti. "Silahların Kürt aracılar üzerinden iletildiğini" aktaran Trump, "İranlı göstericilere çok sayıda silah gönderdik. Bunları Kürt milislerine aktardık… ve sanırım Kürtler silahları kendilerinde tuttular" ifadelerini kullandı.

Trump, "İran'daki Kürtlerin silahları, protestoculara ulaştırmak yerine kendi ellerinde tuttuğunu düşündüğünü" belirtti.

Röportajda ayrıca, Tahran'a yönelik ültimatomunu yineleyerek, "İran hızlı bir şekilde anlaşma yapmazsa, onları bombalayacağız ve petrolünü alacağız" dedi. Trump, aynı zamanda "İranlı müzakereciler için geçici dokunulmazlık sağlandığını" doğruladı.

Donald Trump, "yarına kadar İran ile bir anlaşma olabileceğini düşündüğünü" de söyledi.

Kaynak: ANKA
