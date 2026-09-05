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Trump: ABD ordusu İran'ın Kazma Dağı tesisine çok yakında saldırabilir

Trump: ABD ordusu İran'ın Kazma Dağı tesisine çok yakında saldırabilir
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ABD Başkanı Donald Trump, ordunun İran'ın Natanz zenginleştirme tesisi yakınındaki Kazma Dağı'ndaki yeraltı tesisine 'çok yakında' saldırı düzenleyebileceğini söyledi. Trump, bu çatışmayı 'savaş' değil, 'aralıklı askeri çatışma' olarak nitelendirdi. CNN'in haberine göre, ABD güçleri bu hafta Hürmüz Boğazı çevresinde İran'a ait yaklaşık 60 hedefi vurdu.

WASHINGTON, 5 Eylül (Xinhua) -- ABD Başkanı Donald Trump, ABD ordusunun yakında İran'ın Natanz zenginleştirme tesisi yakınlarındaki Kazma Dağı bölgesine saldırı düzenleyebileceğini söyledi.

Trump cuma günü Beyaz Saray'da gazetecilere yaptığı açıklamada, İran'ın yüksek oranda zenginleştirilmiş uranyum stokunun bir kısmını barındırdığı iddia edilen Kazma Dağı'ndaki yeraltı tesisine "çok yakında" saldırı düzenleyebileceklerini belirtti.

Trump, İran ile yaşanan çatışmanın bir savaş olmadığını savundu. "Bu, aralıklarla yaşanan bir askeri çatışma" diyen Trump, zaman zaman bu ifadeyi kullanmaktan kaçınsa da çatışmayı birçok kez "savaş" olarak nitelendirmişti.

Trump, "Buna askeri çatışma diyorum çünkü bizim için önemsiz bir mesele. Büyük bir şey değil. Aralıklı olduğunu söyleyebilirim. Biliyorsunuz, aralıklı saldırılar düzenliyoruz. Şu anda savaşmadığımız konusunda çok fazla gerçeklik var. Çatışma yok" ifadelerini kullandı.

CNN'in bildirdiğine göre ABD güçleri, bu hafta Hürmüz Boğazı çevresinde hava savunma tesisleri, radar sistemleri, mayın döşeme araçları ve iletişim tesisleri de dahil olmak üzere İran'a ait yaklaşık 60 hedefi vurdu.

Kaynak: Xinhua
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