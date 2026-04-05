Trump: İran'da düşen ABD uçağının diğer pilotu da kurtarıldı

ABD Başkanı Donald Trump İran'ın düşürdüğü Amerikan savaş uçağının ikinci pilotunu da kurtardıklarını açıkladı. Kurtarma operasyonunda en az beş İranlının öldürüldüğü bildirildi.ABD'nin İran'da Cuma günü düşürülen F-15E savaş uçağının ikinci pilotu da bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İran tarafından düşürülen uçağın kayıp olan pilotunun da kurtarıldığını duyurdu.

"Son birkaç saat içinde, ABD ordusu ülke tarihinin en cesur arama-kurtarma operasyonlarından birini gerçekleştirdi" ifadesini kullanan Trump, "Bu cesur savaşçı, İran'ın tehlikeli dağlarında düşman hatlarının gerisindeydi ve her saat daha da yaklaşan düşmanlarımız onun peşindeydi" dedi.

Trump, ABD'li pilotun yerinin 24 saat izlendiğini ve "özenle planlanladığını" ifade ettiği kurtarma operasyonuna onlarca uçağın katıldığını belirtti.

ABD Başkanı pilotun yaralı olduğunu ancak "iyi olacağını" açıkladı. İran'ın düşürdüğü F-15E jetinin diğer pilotu daha önce kurtarılmıştı.

Trump, "Tek bir Amerikalı ölmeden hatta yaralanmadan bu operasyonları gerçekleştirebilmemiz, İran semalarındaki ezici hava hakimiyetimizi ve üstünlüğümüzü bir kez daha kanıtladı" dedi.

İran haber ajansı Tasnim, ABD'nin düşen uçağın pilotlarını bulmaya yönelik operasyonları sürerken yapılan hava saldırısında, Cumartesi gecesi Kohgiluye ve Buyer Ahmed ilinde beş İranlının öldürüldüğünü duyurdu.

İran pilotun başına ödül koymuştu

Pilotları kurtarılan F-15E, ABD'nin 28 Şubat'ta başlayan savaşta İran topraklarında düşen ilk uçağıydı.

İran, "düşman pilot" olarak tanımladığı ABD askerini teslim eden vatandaşlarına ödül vereceğini duyurmuştu.

İran'ın bu pilotu ele geçirmiş olması durumunda ortaya çıkabilecek rehine krizinin, Amerikan kamuoyunun bu savaşa verdiği desteği daha da düşürebileceği yorumları yapılıyordu.

ABD Hava Kuvvetleri mürettebatı savaşlarda düşman hatlarının gerisine düşmeleri durumunda ne yapacakları konusunda eğitiliyor. Ancak çok azının Farsça bilmesi, İran'da kimliklerini gizleyebilmelerini zorlaştırıyor.

ABD ordusu İran savaşında şu ana dek 13 askerini yitirdiğini duyurdu. Hiçbir ABD askeri İran tarafından esir alınmadı.

"Türk yapımı uçaksavarla düşürüldü" iddiasına yalanlama

Türkiye Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ise "ABD'ye ait F-15 savaş uçağının Türk yapımı uçaksavar sistemiyle vurulduğu" yönündeki iddiayı yalanladı.

İletişim Başkanlığı açıklamasında "Bazı sosyal medya hesapları ve dezenformasyon odaklı mecralarda yer alan, 'Türkiye'nin İran'a gelişmiş uçaksavar ve İHA füzeleri tedarik ettiği, düşürüldüğü iddia edilen ABD'ye ait F-15 savaş uçağının Türk yapımı omuzdan fırlatılan uçaksavar sistemiyle vurulduğu' yönündeki paylaşımlar tamamen asılsızdır ve gerçeği yansıtmamaktadır" denildi.

Açıklamada, "Nereden kaynaklandığı tahmin edilebilecek bu tür gerçek dışı iddialar, Türkiye'nin bölgesel krizlerde üstlendiği yapıcı rolü ile barış ve diplomasi odaklı gayretlerini zedelemeye yönelik kasıtlı birer psikolojik harp saldırısı ve kara propaganda girişimidir" ifadeleri yer aldı.

Kaynak: Deutsche Welle