ABD Başkanı Trump: "İran büyük tavizler veriyor"

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile müzakere sürecinin iyi gittiğini belirterek, "İran, büyük tavizler veriyor." dedi.

ABD Başkanı Trump, Cumhuriyetçi Kongre üyeleriyle görüşmek üzere gittiği Kongre binasına girişinde basın mensuplarına kısa bir açıklama yaptı.

Trump, İran ile müzakerelerin iyi gittiğini belirterek, "İran büyük tavizler veriyor, şu an iyi gidiyoruz." ifadesini kullandı.

Cumhuriyetçi Kongre üyeleriyle öğle yemeği yiyecek olan Trump'ın daha sonra İran gündemine ilişkin açıklamalar yapması bekleniyor.

ABD Başkanı Trump, Fox News kanalına bugün yaptığı açıklamada, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı denetçileri İran'a zenginleştirilmiş uranyumu bulmak için girdiğinde ABD'li denetçilerin de onlara eşlik edeceğini belirtmişti.