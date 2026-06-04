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Trump'ın, İran saldırılarında ABD askerlerinin ölmesi halinde ateşkesi sona erdirebileceği iddiası

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ABD Başkanı Trump'ın, İran'ın Amerikan askerlerini öldürmesi halinde Tahran ile ateşkesi sonlandırmayı değerlendirdiği öne sürüldü. WSJ'nin haberine göre, Trump buna rağmen Hürmüz Boğazı'nı açacak ve İran'ın nükleer faaliyetlerini sona erdirecek bir anlaşmaya yakın olduğunu söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, İran'ın Amerikan askerlerini öldürmesi halinde Tahran ile ateşkesi sona erdirmeyi değerlendireceğini yakın çevresine söylediği öne sürüldü.

The Wall Street Journal (WSJ) gazetesine konuşan ABD'li yetkililer, karşılıklı saldırıların Trump üzerindeki baskıyı ve ateşkesin uzun vadede sürdürülmesine ilişkin şüpheleri artırdığını belirtti.

Yetkililer, Trump'ın buna rağmen Hürmüz Boğazı'nı yeniden ulaşıma açacak, İran'ın nükleer faaliyetlerini sona erdirecek ve zenginleştirilmiş uranyum stoklarını ortadan kaldıracak bir anlaşma imzalamaya yakın olduğunu söylediğini iddia etti.

Son haftalarda üzerinde çalışılan çerçeve anlaşmasının, öncelikle Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasını ve ABD'nin İran'a yönelik ablukasının kaldırılmasını öngördüğünü savunan yetkililer, Trump'ın, İran'ın ABD askerlerini öldürmesi halinde Tahran ile ateşkesi sonlandırmayı değerlendireceğini yakın çevresine söylediğini öne sürdü.

ABD Başkanı Trump, İran'la devam eden müzakerelere ilişkin, "Müzakerelerin çok çok iyi gittiğini ilettiler. Eğer (anlaşma) olursa, olmayabilir de ama olursa mesela bu hafta sonu olabilir." ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: AA / Dilara Karataş
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