Haberler

Trump, İran'a yönelik saldırılar hakkında İsrail Başbakanı Netanyahu ile telefonda görüştü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik gerçekleştirilen saldırıları Mar-a-Lago'daki malikanesinden takip etti ve İsrail Başbakanı Netanyahu ile telefonda görüştü. Dışişleri Bakanı Rubio'nun, Kongre'nin üst düzey üyelerini bilgilendirdiği bildirildi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarını gece Florida'daki malikanesinden takip ettiği ve bugün de İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile telefonda görüştüğü belirtildi.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından paylaşım yaptı.

Leavitt, "Başkan Trump, ulusal güvenlik ekibi üyeleriyle birlikte durumu Mar-a-Lago'dan gece boyunca yakından takip etti. Başkan, Başbakan Netanyahu ile telefonla görüştü." ifadelerini kullandı.

Ayrıca Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun İran'a yönelik saldırılardan önce Kongre'nin üst düzey üyelerini aradığını belirten Leavitt, ABD Kongresi'nde "Sekizler Grubu" olarak nitelenen üst düzey üyelerden yedisinin bilgilendirildiğini kaydetti.

Leavitt, Başkan Trump'ın ve ulusal güvenlik ekibinin, gün boyunca gelişmeleri yakından takip etmeye devam edeceğini belirtti.

ABD Kongresi'ndeki Sekizler Grubu, hem Senato hem de Temsilciler Meclisi'ndeki iki partinin liderlerini, ayrıca Senato İstihbarat Komitesi ve Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi'nin başkanlarını ve kıdemli azınlık üyelerini içeriyor.

Kaynak: AA / Islam Doğru
İran'daki saldırılarda ağır bilanço! Kız ilkokulunda can kaybı 150'ye yükseldi

Can kaybı her saat artıyor! 150 kız çocuğu hayatını kaybetti
İran'dan ABD'ye yeni tehdit: 'Tuzlu suya yatırdığımız' silahları da bugünlerde ortaya dökeceğiz

"Tuzlu suya yatırdığımız silahları da ortaya dökeceğiz"
Kocaelispor'dan hakem tepkisi: Aleyhimize olsa verilirdi

Maç sonunda büyük tepki
Netanyahu'nun saldırı için bugünü seçmesinin özel bir nedeni varmış! İstediği oldu

Beklediği haber geldi
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden çifte yalanlama

DMM'den sosyal medyada dolaşıma sokulan iddialara yanıt
Nükleer mesajı mı? İran'dan gelen son açıklama şoke etti

Nükleer mesajı mı? İran'dan gelen son açıklama şoke etti
Trump: Tek istediğim İran halkı için özgürlük

Saldırılara kılıf buldu! İran'ı bu yüzden vuruyormuş