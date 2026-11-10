Trump, İran'a karşı Demir Kapı görev gücünü ve deniz ablukasını destekledi

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail ve Orta Doğu'nun İran'dan gelebileceğini söylediği tehditlere karşı korunduğunu belirterek "Bu çatışmanın sona ermesine yönelik olumlu bir ivme görüyoruz ve Amerika'nın çıkarlarının her zaman korunmasını sağlayacağız." dedi.

Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile İran'la ilgili birçok konunun ele alındığı bir görüşme yaptığını belirtti.

"Katar, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Kuveyt ve diğerlerinin" ABD'nin İran'a karşı oluşturduğu "Iron Gate" (Demir Kapı) isimli yeni görev gücünün ve deniz ablukasının devam etmesinden yana olduğunu aktaran Trump, "Hepsi, İran'ın nükleer silaha sahip olamayacağı konusunda hemfikir. Bu, pazarlığa kapalı bir konudur." dedi.

Trump, Orta Doğu'daki gelişmelerde herhangi bir değişiklik olması durumunda ABD'nin "harekete geçmeye hazır" olduğunu belirterek, şu an için böyle bir durumun gerçekleşmesinin "pek olası görünmediğini" ifade etti.

İsrail ve tüm Orta Doğu'nun, İran'dan gelebileceğini söylediği tehlike ve tehditlere karşı korunduğunu kaydeden Trump, "Bu çatışmanın sona ermesine yönelik olumlu bir ivme görüyoruz ve Amerika'nın çıkarlarının her zaman korunmasını sağlayacağız. Bu askeri sürecin sonunda hem ABD halkı hem de dünya çok daha güvenli bir hale gelecektir." ifadelerini kullandı.

CENTCOM Komutanı Amiral Brad Cooper, Komutanlığın ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından 7 Kasım'da yaptığı açıklamada, İran'a karşı "Iron Gate" (Demir Kapı) isimli yeni bir görev gücünün kurulduğunu duyurmuştu.

Görev gücünün, "gelişmiş silah sistemlerinin, çift kullanımlı teknolojilerin, yaptırım kapsamındaki malzemelerin ve yasa dışı gelir kaynaklarının İran'a kara sınırları ve Hazar Denizi üzerinden taşınmasını önlemek amacıyla" ABD hükümetine bağlı kuruluşlarla koordinasyon içinde çalışacağı bildirilmişti.

Kaynak: AA