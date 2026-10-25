Trump, İran'a bugün saldırı olmayacağını söyledi, bitiş tarihi vermedi

ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik olası saldırıların ne zaman sona ereceği konusunda net bir yanıt vermekten kaçınarak, "Bugün bir saldırı olmayacak." değerlendirmesini yaptı.

ABD Başkanı Trump, Michigan eyaletinde katıılacağı bir seçim mitingi için Beyaz Saray'dan ayrılırken basın mensuplarına kısa bir açıklama yaptı.

Trump, "İran'a yönelik saldırılar ne olacak? Bunların yakında sona ermesini beklemeli miyiz?" şeklindeki bir soruya hafifçe gülümseyerek, "Bir şey demek istemiyorum. Cevap hayır. (İran'a) Bugün bir saldırı olmayacak." diye karşılık verdi.

Trump, konuyla ilgili dün yaptığı açıklamasında, ABD'nin yeniden İran'a saldırıp saldırmayacağı ile ilgili bir soruya, "Bu işi sonuna kadar götürmek zorunda kalabilirim, ya da belki bir anlaşmaya varırlar. Emin değilim. Her halükarda biz kazanırız. Ancak İran'ı tekrar bombalama ihtimalim var." diye cevap vermişti.

Kaynak: AA