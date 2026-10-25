Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Trump, İran'a bugün saldırı olmayacağını söyledi, bitiş tarihi vermedi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'dan ayrılırken İran'a yönelik saldırıların ne zaman sona ereceği sorusuna net yanıt vermeyerek 'Bugün bir saldırı olmayacak' dedi. Trump, dün de İran'ı tekrar bombalama ihtimali bulunduğunu söylemişti.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik olası saldırıların ne zaman sona ereceği konusunda net bir yanıt vermekten kaçınarak, "Bugün bir saldırı olmayacak." değerlendirmesini yaptı.

ABD Başkanı Trump, Michigan eyaletinde katıılacağı bir seçim mitingi için Beyaz Saray'dan ayrılırken basın mensuplarına kısa bir açıklama yaptı.

Trump, "İran'a yönelik saldırılar ne olacak? Bunların yakında sona ermesini beklemeli miyiz?" şeklindeki bir soruya hafifçe gülümseyerek, "Bir şey demek istemiyorum. Cevap hayır. (İran'a) Bugün bir saldırı olmayacak." diye karşılık verdi.

Trump, konuyla ilgili dün yaptığı açıklamasında, ABD'nin yeniden İran'a saldırıp saldırmayacağı ile ilgili bir soruya, "Bu işi sonuna kadar götürmek zorunda kalabilirim, ya da belki bir anlaşmaya varırlar. Emin değilim. Her halükarda biz kazanırız. Ancak İran'ı tekrar bombalama ihtimalim var." diye cevap vermişti.

Kaynak: AA
Motive konserinde koltuk kavgası: Kızının yanına oturmak isteyen kadına saldırdılar

Rap konserinde kavga: Koltuk tartışmasında bir kadın darbedildi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Samsunspor'dan TFF'ye flaş çağrı: Gereğini yapın

Amed maçının ardından gerginlik devam ediyor! TFF'yi göreve çağırdı
Yenilik Partisi lideri Öztürk Yılmaz, İmamoğlu'nu ziyaret etti

Yeni Parti'nin kapatılmasını isteyen isimden, İmamoğlu'na ziyaret
Evlenmekten vazgeçtiği iddiaları vardı: Sibel Can’ın sahne performansı gündem oldu!

Evlenmekten vazgeçtiği iddiaları vardı: Sahnede döktürdü
Bulgaristan'da seçim heyecanı! Edirne ve Tekirdağ'da sandıklar kuruldu

2 ilimizde seçim heyecanı! Vatandaşlar soluğu sandıklarda aldı
Elazığ'da KPSS'ye giren simitçi tezgahına not bıraktı: Simit 20 TL, ücreti poşete bırak

Tezgahı bırakacak kimse bulamadı! Simitçi bu notla sınava girdi
İznik Gölü ve Uludağ manzaralı köy İstanbul ve Ankaralıların radarında

Bavulunu kapan İstanbul ve Ankara'dan bu köye gelip alıyor

Edirne ve Kırklareli’nde 23 düzensiz göçmen yakalandı

2 ilde toplam 23 kişi yakalandı! Gereken yapılacak