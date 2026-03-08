Haberler

Trump, İngiltere'nin Orta Doğu'ya göndermeyi düşündüğü uçak gemilerine ihtiyaçlarının olmadığını belirtti

Güncelleme:
ABD Başkanı Donald Trump, İngiltere'nin Orta Doğu'ya 2 uçak gemisi göndermeyi düşündüğünü, ancak buna ihtiyaç duymadıklarını belirtti. Trump, İngiltere'de başbakan olarak görev yapan Keir Starmer'e gönderme yaparak, geçmişteki müttefiklik ilişkilerini hatırlatıp, artık bu tür askeri desteğe gerek olmadığını ifade etti.

ABD Başkanı Donald Trump, İngiltere'nin Orta Doğu'ya 2 uçak gemisi göndermeyi düşündüğünü, ancak artık buna ihtiyaçlarının olmadığını bildirdi.

Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İngiltere'nin Orta Doğu'ya 2 uçak gemisi göndermeyi düşündüğünü ifade etti.

İngiltere'yi ABD'nin bir zamanlar belki de en büyük müttefiki diye niteleyen Trump, "Önemli değil, ( İngiltere ) Başbakanı (Keir) Starmer, artık onlara ihtiyacımız yok. Ama bunu hatırlayacağız. Çoktan kazandığımız savaşlara katılan insanlara ihtiyacımız yok." değerlendirmesinde bulundu.

The Guardian gazetesinin, İngiltere Savunma Bakanlığından ismi paylaşılmayan bir sözcüye dayandırdığı haberinde, İngiltere'nin Orta Doğu'ya bir uçak gemisi göndermeyi düşündüğü ileri sürülmüştü.

ABD- İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Kermanpur, ABD-İsrail saldırılarında 926 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

