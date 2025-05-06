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Trump'ın Yemen'deki Husilere Saldırıları Durdurma Kararı İsrail'i Şoka Uğrattı

Trump'ın Yemen'deki Husilere Saldırıları Durdurma Kararı İsrail'i Şoka Uğrattı
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ABD Başkanı Donald Trump'ın Yemen'deki Husilere yönelik saldırıları durdurma kararı, İsrail'de şok etkisi yarattı. İsrailli yetkililer, Trump'ın kararıyla ilgili önceden bilgi verilmediğini bildirdi. Yemen'deki Husilerin, ABD hedeflerini etkilemeye devam ettiği belirtiliyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Yemen'deki Husiler'e saldırıları durdurma kararının İsrailli yetkilileri "şoka uğrattığı" bildirildi.

İsrail devlet televizyonu KAN'a konuşan İsrailli yetkililer, ABD Başkanı Donald Trump'ın Husileri bombalamayı durduracakları açıklamasının Tel Aviv yönetiminde "şok etkisi" yarattığını açıkladı.

İsrail basınına konuşan yetkililer, Trump'ın söz konusu karara ilişkin İsrail'e önceden bilgi vermediğini de aktardı.

İsrail ordusu, son iki gündür Hudeyde Limanı ve Sana Havalimanı başta olmak üzere Yemen'de birçok noktaya hava saldırıları düzenliyor.

Tel Aviv yönetimi bu saldırıların Yemen'deki Husiler'in 4 Mayıs'ta Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı'nı balistik füzeyle hedef almasına yanıt olarak düzenlendiğini belirtiyor.

Trump, Husileri bombalamayı durduracaklarını duyurdu

ABD Başkanı Donald Trump, Kanada Başbakanı Mark Carney'yi Beyaz Saray'da ağırladığı görüşmede, Yemen'deki Husilerin artık savaşmak istemediklerini kendilerine ilettiklerini kaydetti.

Trump, "Husiler artık savaşmak istemediklerini açıkladılar. Biz de buna saygı duyacağız ve onları bombalamayı durduracağız. Teslim oldular, artık gemileri havaya uçurmayacaklarını söylüyorlar." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Trump, Truth Social platformundan 15 Mart'ta yaptığı açıklamada, orduya Yemen'deki Husilere karşı "büyük bir saldırı" başlatma talimatı verdiğini belirtmişti.

ABD'nin Yemen'e yönelik hava saldırılarını yeniden başlatmasına rağmen Husiler, İsrail'deki hedefleri ve Kızıldeniz'deki ABD hedeflerini hedef alan askeri operasyonlarını sürdürüyor.

Kaynak: AA / Burak Dağ - Güncel
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