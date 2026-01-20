Haberler

Trump, Kanada, Venezuela ve Grönland'ın ABD toprağı olarak gösterildiği görseli paylaştı

Güncelleme:
ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabında Avrupalı liderlerle çekilmiş bir fotoğraf paylaşarak, harita üzerinde Kanada, Venezuela ve Grönland'ı ABD toprağı olarak gösterdi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, sosyal medyada yaptığı paylaşımda, daha önce Avrupalı liderleri Oval Ofis'te ağırlarken çekilmiş bir fotoğrafı kullanarak, fotoğrafın üzerine Kanada, Venezuela ve Grönland'ın ABD toprağı olarak gösterildiği bir harita görüntüsü eklediği dikkat çekti.

ABD Başkanı Trump, sosyal medya hesabından, daha önce Avrupalı liderleri Oval Ofis'te ağırlarken çekilmiş bir fotoğraf üzerinde oynanarak oluşturulan bir görsel paylaştı.

Trump'ın, Oval Ofis'te Avrupalı liderler ile karşılıklı oturduğu görselde, Kanada, Venezuela ve Grönland'ın ABD toprağı olarak gösterildiği bir harita görüntüsü eklediği görüldü.

Kaynak: AA / Ecem Şahinli Ögüç - Güncel
